İbrahim Kalın'ın 'kapatılmayacak' dediği gözlem noktası çevrelendi

Suriye ordusu İdlib'in güneyinde TSK gözlem noktasının da bulunduğu Morek kentinde cihatçıları çevrelemeyi tamamladı. Tedarik kanalları kesilen gözlem noktası için bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'kapatılmayacak' açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın taşınmayacağını söylediği Suriye’nin İdlib bölgesindeki 9. gözlem noktası yeni haritaya göre Suriye ordusunun kontrolü sağladığı bölgenin ortasında yer alıyor.

Suriye ordusunun İdlib'in güneyindeki operasyonlarının ardından bugün güncellenen bölge haritasına göre, TSK’ye ait 9 numaralı gözlem noktasının yer aldığı Morek kenti çevrelenmiş durumda.

Eylül 2018'de Rusya-Türkiye mutabakatıyla oluşturulan İdlib gerilimi azaltma bölgesinde cihatçıların çıkarılması ve silahlarını bırakmalarını sağlamak üzere TSK gözlem noktaları oluşturmuştu ancak Türkiye taahhütlerini yerine getirmedi. Suriye ordusunun bölgeyi kontrol altında tutan başta Heyet Tahrir’uş Şam olmak üzere cihatçılara düzenlediği operasyonların ardından bugün Al Masdar'da yayımlanan güncel harita şöyle:

TSK’nin Morek’e ağır silah sevkıyatı yapan konvoyu da geçtiğimiz günlerde vurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün yaptığı açıklamada gözlem noktasının kapatılmasının ya da kaydırılmasının sözkonusu olmadığını söyledi. Kalın “Oranın güvenliğini artırmak için tahkimatlarımız devam ediyor. Biz bunu Rusya ve diğer aktörlerle koordine etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

