İngiltere Rusya'dan 'Noviçok' hakkında bilgi talep etti

İngiltere, son yaşanan zehirlenme vakasının ardından Rusya'dan Noviçok'la ilgili bilgi istedi. Rusya bu talebe olumlu yanıt verdi.

İngiltere Güvenlik Bakanı, zehirlendiği söylenen iki İngiliz vatandaşının "hedef alınmadığını", "sızıntı" sebebiyle zehirlenme yaşadıklarının düşünüldüğünü söyledi. İngiltere açıklamasında bu kişilerin sinir gazı "Noviçok"a maruz kaldığı açıklanmıştı.

"Bu kişiler Skripallerle bağlantılı değiller, bu bir saldırı değildi" diyen İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Wallace, Rusya'nın "bu yanlışı düzeltebileceğini" söyleyerek, Rusya'dan Noviçokla ilgili bilgi talebinde bulundu.

Wallace'ın açıklamasının hemen ardından Rusya meclisinin üst kanadı, talebe olumlu yanıt vererek, Rusya'nın İngiltere tarafına bilgi vereceğini ve olayla "ilgilenmekte olduğunu" duyurdu.

Rusya, Noviçok kullanımını kabul etmiyor. Noviçok, Sovyet ordusu tarafından geliştirilmiş, ölümcüllüğü yüksek bir sinir gazı.