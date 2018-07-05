Zehirlenen iki İngiliz için yine 'Noviçok' iddiası

İngiltere, zehirlendiği duyurulan çiftin Rusya tarafından üretildiği iddia edilen 'Noviçok' gazına maruz kaldığını öne sürdü.

İngiltere, 44 ve 45 yaşlarındaki bir çiftin Amesbury'de, Sergey Skripal ve Yulya Skripal'in bulunduğu yerin yakınlarında hasta halde bulunduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Çiftin bir çeşit sinir gazına maruz kaldığı öne sürülürken, İngiltere'nin üst düzey "terörle mücadele" yetkilisi Neil Basu, Porton Down askeri araştırma merkezi sonuçlarına göre olayda "Noviçok" kullanıldığını iddia etti.

İngiltere, Skripallerin de "Noviçok"a maruz kaldığını iddia etmiş, ancak Rusya bu iddiayı kabul etmemişti. Noviçok, Sovyet ordusu tarafından geliştirilmiş öldürücülüğü çok yüksek bir kimyasal silah olarak biliniyor.

Rusya, bir alışveriş merkezi önünde bulunan ve sonrasında iyileşen Skripallerin, evlerinde bu gaza maruz kaldığı iddiasının gerçekçi olmadığını söylüyor.

İngiliz yetkili Neil Basu, yeni bulunan çiftin hedef alındığına dair bir işaret olmadığını, geçmişlerinde buna dair bir bulgu bulamadıklarını aktarıyor. Ancak İngiltere ile Rusya arasında yeni bir "Noviçok" krizi yaşanması olası görünüyor.