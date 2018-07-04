Skripallerin ardından yeni 'kimyasal soruşturması' mı?

İngiltere'de Cumartesi akşamı evlerinde baygın bulunan çiftle ilgili soruşturmaya terörle mücadele polisinin dahil olmasıyla 'yeni bir kimyasal iddiası'nın gündeme gelebileceği bildiriliyor.

İngiltere'de Mart ayında eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının baygın bulundukları Salisbury'ye 8 mil uzaklıkta bulunan Amesbury'de bir evde yaşayan 40 yaşlarında bir çift Cumartesi akşamı bilinçlerini kaybetmiş halde bulundu.

Wiltshire, Amesbury'deki evlerinde baygın bulunan çiftin hangi maddeye maruz kaldıklarının, kimyasal silahlar laboratuvarında test edildiği belirtildi.

İlk bulunduklarında eroin ya da kokain kullandıkları düşünülen çiftin şu anda Salisbury Bölge Hastanesinde "bilinmeyen bir maddeye şüpheli maruziyet" nedeniyle tedaviye başlandığı belirtildi.

İngiltere, eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yuliya'nın Noviçok gazına maruz kaldığını iddia ederek, Rusya'yı suçluyor. Rusya ise iddiaları kesin bir biçimde reddederek, İngiltere'yi kanıtlarını paylaşmaya çağırıyor.