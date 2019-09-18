Husiler’den işgalci BAE’ye tehdit: ‘Gökdelenlerinizi koruyun’

Suudi Aramco petrol tesislerini vurduklarını açıklayan Yemenli Husiler, ellerinde ‘yeni’ İHA’ların bulunduğunu duyururken, bir sonraki hedeflerinin Abu Dabi olacağını belirttiler.

Yemen’de Husiler, Suudi petrol tesislerine yapılan son saldırıyı üstlendikten sonra, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ve Abu Dabi finans merkezini vuracaklarını duyurdular. Husilerin sözcüsü ellerinde "yeni" insansız hava araçları bulunduğunu söyleyerek Yemen’deki işgalci BAE’yi tehdit etti.

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol sahası ve rafineri saldırıları nedeniyle Tahran'ı suçlayan Suudi basın toplantısı üzerine, bir Husi askeri sözcüsü grubun saldırının arkasında olduğu konusunda ısrar etti ve Suudi Arabistan'ın ötesinde saldırılar düzenleme sözü verdi.

‘HER AN SALDIRABİLİRİZ’

Husiler’in askeri sözcüsü Yahya Sariya, “BAE'de belirlediğimiz onlarca hedef var, bazıları Abu Dabi'de ve her an saldırıyı başlatabiliriz” dedi. Sariya, “BAE, cam gökdelenlerini korumak istiyorsa, [Yemen'deki] işgale katılımını durdurmalıdır” açıklaması yaptı.

Sariya, Husiler’in saldırı menzilini uzatan “normal ve jet motorları” tarafından desteklenen yeni silahlar geliştirdiklerini de ekledi. Saldırıların ardından petrol fiyatları dünya çapında yaklaşık yüzde 20 artmıştı.

Husiler’in Yemen’de Suudi kuklası Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi devirmelerinden sonra, Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan ve BAE liderliğindeki koalisyonun Yemen'i işgal harekatı başlatmıştı. Suudi ve BAE işgali, ülkede son yüz yılın en büyük kıtlığı ve kolera salgınına neden olmuştu.