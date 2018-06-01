Hindistan ABD'nin itirazlarına rağmen S-400 alacak

Hindistan, ABD'nin itirazlarına rağmen S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmiyor.
Dış Haberler
Cuma, 01 Haziran 2018 11:30

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacağı bildiriliyor.

Hindustan Times'ın haberine göre ABD, karara itiraz ederken, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın satın almayı onayladığı belirtiliyor.

Habere göre Hindistan toplamda 5.5 milyar dolar değerinde 5 S-400 kompleksi satın alacak.

 

Hindistan'ın ABD'nin tepkisini çekmek istemediği, buna karşın sistemi kendilerinin satın almaktan vazgeçmesi durumunda Rusya'nın Pakistan'a satış yapması endişesi sebebiyle karardan vazgeçmeyeceği kaydediliyor.