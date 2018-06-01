Hindistan ABD'nin itirazlarına rağmen S-400 alacak

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alacağı bildiriliyor.
Hindustan Times'ın haberine göre ABD, karara itiraz ederken, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın satın almayı onayladığı belirtiliyor.
Habere göre Hindistan toplamda 5.5 milyar dolar değerinde 5 S-400 kompleksi satın alacak.
Hindistan'ın ABD'nin tepkisini çekmek istemediği, buna karşın sistemi kendilerinin satın almaktan vazgeçmesi durumunda Rusya'nın Pakistan'a satış yapması endişesi sebebiyle karardan vazgeçmeyeceği kaydediliyor.