Hamas: İsrailli bakanın istifası siyasi bir zafer

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesin ardından istifasını değerlendiren Hamas, istifayı 'siyasi bir zafer olarak' tanımladı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese tepki göstererek istifa etmesi Hamas tarafından “sevinç” ile karşılanırken, bakanlık görevini Netanyahu’nun devralacağı duyuruldu.

'İŞGAL İÇİN BİR DEPREM OLUŞTURDU'

Lieberman’ın kararının ardından bir açıklama yayınlayan Hamas, istifayı İsrail karşısında kazanılmış bir zafer olarak tanımladı. Hamas tarafından yapılan basın duyurusunda Lieberman’ın istifasından duyulan “sevinç” dile getirilirken, “İşgal için siyasi bir deprem oluşturmayı başaran bu olay, Gazze için siyasi bir kazanımdır” denildi.

NETANYAHU ÜÇ BAKANIN GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün istifa eden Savunma Bakanı Lieberman’ı görevini kendisinin devralacağını açıkladı. Lieberman’ın istifa kararını açıklamasından iki saat sonra duyurulan değişiklik ile birlikte Netanyahu Başbakanlık görevinin yanı sıra Savunma, Sağlık ve Dışişleri Bakanlıkları görevini de üstlenmiş olacak. Ancak bu durumun geçici olduğu belirtiliyor.

Liberman'ın bu adımı sonrası Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü koalisyon hükümetinin geleceğinin tehlikeye girmesi bekleniyor. Ülkede erken seçimin de gündeme gelebileceği tartışılıyor.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler geçtiğimiz gün Gazze’de düzenledikleri gizli operasyonda bir Hamas yöneticisi de dahil 7 Filistinliyi öldürmüş, operasyon sırasında çıkan çatışmada bir İsrailli askerin de öldüğü açıklanmıştı. Taraflar dün Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.