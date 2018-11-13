Filistinli gruplar: Gazze'de ateşkes sağlandı

Filistinli gruplar Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurdu. İsrail'in geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği operasyonun ardından yükselen çatışmalar sonucunda Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığı ilan edildi. İsrail’in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail ise bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığı duyuruldu.

Açıklamada İsrail ateşkese bağlı kaldığı sürece kendilerinin de buna uyacağı belirtildi.

İSRAİL ARACILARI REDDETMİŞTİ

Hamas lideri İsmail Heniyye gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması halinde ateşkes olasılığının mümkün olabileceğini kaydetmişti. İsrail ise Mısırlı aracıların yanı sıra BM yetkilileriyle ateşkes konusundaki görüşmeleri de sonlandırdığını duyurmuştu.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler geçtiğimiz gün Gazze’de düzenledikleri gizli operasyonda bir Hamas yöneticisi de dahil 7 Filistinliyi öldürmüş, operasyon sırasında çıkan çatışmada bir İsrailli askerin de öldüğü açıklanmıştı.

FİLİSTİN'DEN ONLARCA ROKET İLE CEVAP VERİLDİ

Olayın ardından İsrail’in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Aralarında el-Aksa televizyonunun da bulunduğu sivil hedefler vurulurken, saldırılara yanıt veren Filistin güçleri, İsrail'e onlarca roket atışı gerçekleştirdi. İsrail’den yapılan açıklamada ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 50’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.