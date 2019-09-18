Ekvador meclisi, ABD karşıtı UNASUR’dan çekilmeyi onayladı

Ekvador Ulusal Meclisi, dün Güney Amerika Ülkeleri Birliği'nden (UNASUR) ayrılma sürecini resmileştiren bir yasayı onayladı. UNASUR, Hugo Chavez öncülüğünde kurulmuştu ve bölgesel bütünleşmeyi amaçlıyordu.

Ekvador’da ABD yanlısı hükümetin baskın olduğu Ulusal Meclis’ten Güney Amerika Ülkeleri Birliği’nden (UNASUR) çekilme kararı çıktı. Çekilme lehine 79 oy kullanılırken, 36 aleyhte oy, 4 boş oy kullanıldı.

Lenin Moreno hükümeti, 27 Ağustos 2018'de benzer bir karar veren Kolombiya Cumhurbaşkanı aşırı sağcı Ivan Duque'ye katılarak anlaşmayı terk etmeyi resmileştiren ikinci hükümet oldu. Brezilya, Arjantin, Paraguay, Şili ve Peru gibi diğer muhafazakar, faşist ve aşırı sağ hükümetler antlaşmayı kınamışlardı.

Ancak UNASUR’dan çıkma, Ekvador’un ilk çekilme kararını verdiği gün 11 Mayıs’ta hemen gerçekleşmedi. UNASUR Anayasa Antlaşması’nın 24. maddesine göre, bir üyenin anlaşmadan çekilmesi örgüt tarafından bildirimin alındığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe giriyor.

UNASUR, Bolivarcı devrimci Hugo Chavez'in öncülüğünde 23 Mayıs 2008'de kurulmasında bu yana bölgesel bütünleşmeyi hedefledi.

Moreno'nun devlet başkanı seçilmeden önce Washington'a vaadi Ekvador elçiliğine sığınan Julian Assange'ı teslim etmekti.