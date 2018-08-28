Kolombiya, ABD karşıtı UNASUR'dan ayrılıyor

Kolombiya, Latin Amerika'da ABD varlığı olmadan bölgesel bir blok oluşturmak için kurulan UNASUR'dan ayrıldığını duyurdu. Kararın arkasında yer alan sağcı Başkan Ivan Duque, ABD yanlısı söylemleriyle biliniyor.

Kolombiya’nın yeni hükümetinin başında bulunan Ivan Duque, ülkesinin Güney Amerika Ulusları Birliği'nden (UNASUR) ayrıldığını duyurdu. Altı ay içinde gerçekleşecek ayrılma süreci Duque’nin birliğe gönderdiği yazılı açıklamayla başlamış oldu.

Nisan ayında birliğin genel sekreterlik seçimine ilişkin farklı düşündüğünü öne süren Brezilya, Paraguay, Şili, Kolombiya, Arjantin ve Peru da üyeliklerini bir yıllığına askıya almışlardı.

'MADURO'NUN EN BÜYÜK SUÇ ORTAĞI'

Duque, yazılı açıklamasında blok ülkelerinin Venezuela’daki siyasi kriz konusunda başarısız olduğunu ileri sürdü. Açıklamasında Venezuela’da Maduro liderliğindeki hükümeti “diktatörlük” olarak niteleyen Duque, UNASUR’u Maduro’nun “en büyük suç ortağı” olarak adlandırdı.

BİRLİK, ABD HEGEMONYASINI KIRMAK İÇİN KURULMUŞTU

Kolombiya'nın 12 Güney Amerika ülkesini kapsayan, 2008 yılında bölgesel ekonomik ve politik entegrasyonu sağlamak ve ABD'nin varlığı olmadan bölgesel bir blok oluşturmak amacıyla kurulan UNASUR’dan ayrılması aylar öncesinden konuşulmaya başlamıştı. Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan sağcı lider Duque, ABD hükümetinin açıklamalarına verdiği destekle biliniyor.

Kararın ardından Bolivya, Duque’yi tutumunu yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Venezuela, Ekvador, Guyana, Surinam ve Uruguay blokun tam üyesi olmaya devam ediyor.

LATİN AMERİKA'NIN İSRAİL'İ OLARAK BİLİNİYOR

“Latin Amerika’nın İsrail’i” olarak adlandırılan ve ABD'nin bölgedeki en yakın müttefiki olan Kolombiya, Venezuela’da yaşanan göç sorununda daha fazla yer alarak bölgedeki inisiyatifini artırmak istiyor. Kolombiya Peru, Ekvador ve Brezilya ile birlikte Venezuela’dan göç alan ülkeler arasında.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasını “fazla hoşgörülü” bulan Duque, anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. FARC'ın silah bırakmasının ardından ise örgütün silahsız üyeleri hedef alınıyor. 2016'dan beri öldürülen FARC üyelerinin sayısı 65'e yükseldi.