Assange’ın tutuklanmasının ardından ABD’den sevinç çığlıkları

Wikileaks’iın kurucusu Julian Assange’ın Londra’da tutuklanması ABD’de hem Demokratik Parti hem de Cumhuriyetçi Parti temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Bir milletvekiliyse CNN’de katıldığı canlı yayında Assange için 'o artık bizim mülkümüz' sözlerini kullandı.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange’ın dün siyasi sığınmacı olarak kaldığı Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde İngiliz polisi tarafından tutuklanması ABD cephesinde sevinçle karşılandı. ABD’li parlamento üyeleri gün boyunca paylaştıkları mesajlarla Wikileaks’in kurucusunun tutuklanmasını kutlarken, 2016’da seçilirken Assange’ın yaptığı işler üzerinden rakiplerine yüklenen ABD Başkanı Trump’sa "WikiLeaks hakkındaki hiçbir şey bilmiyorum. Suçlamalar hakkında fikir, tutuklanmasıyla ilgili görüş sahibi değilim" dedi.

‘O ARTIK BİZİM MÜLKÜMÜZ, ONDAN GERÇEĞİ SÖKEBİLİRİZ’

Demokratik Parti’den Batı Virginia Senatörü Joe Manchin, CNN’in New Day Show programına konuk olduğu sırada Assange’ın tutuklanması haberini görür görmez “(O) artık bizim mülkümüz ve ondan gerçeği söküp alabileceğiz” sözleriyle sevincini dile getirdi.

Bir başka ABD’li parlamenter olan Chuck Schumer’sa Assange’ın Rusya’ya çalıştığını ve 2016’daki seçimlere müdahalede bir araç olduğunu iddia ederek Twitter üzerinden “Şimdi Julian Assange tutuklandığına göre umarım Putin ve Rus hükümeti adına seçimlerimize müdahale ettiği için sorumlu tutulacaktır” paylaşımında bulundu.

Assange’ı "Rusya’nın bir oyunu" olarak resmetme çabalarından bir diğeri de Cumhuriyetçi senatör Ben Sasse’den geldi. Sasse, Assange’a yönelik "hayatının geri kalanını hapishanede geçirmeyi hak eden Vladimir Putin ve Rus istihbarat servisinin şeytani bir aracı" sözlerini kullandı.

TRUMP ‘WIKILEAKS’İ SEVİYORUM’ DEMİŞTİ

Seçim kampanyası boyunca rakibi Hillary Clinton’a karşı Wikileaks belgelerini sürekli gündeme getiren ve mitinglerde düzenli olarak "Wikileaks’i seviyorum!" sözlerini kullanan ABD Başkanı Trump, Assange’ın tutuklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında muhabirlerin konuya yönelik sorularına “Wikileaks hakkında herhangi bir bilgim yok. Bu benim olayım değil... Herhangi bir görüşüm yok” yanıtını verdi.

Trump’ın şimdi dışişleri bakanı olan eski istihbarat şefi Mike Pompeo da, 2016’da yayımlanan Wikileaks belgelerini Trump’ın seçim çalışması boyunca rakiplerine karşı gündeme getirmesine rağmen 2017’de yaptığı açıklamada Wikileaks’in "düşman bir yabancı devletin kirli bir istihbarat oyunu" olduğunu söylemişti.

ESKİ EKVADOR BAŞKANI: ABD ASSANGE’I İDAM EDEBİLİR

Geçtiğimiz yıl eski Ekvador Başkanı Rafael Correa, şimdiki Başkan Lenin Moreno’yu Assange’ı teslim etmek üzere ABD’yle anlaşmakla suçlamıştı. Moreno’yu bu konuda ikiyüzlü olmakla suçlayan Correa, Assange’ın ABD’nin eline geçtiği anda “casusluk ve vatana ihanet” suçlamasıyla idam edilebileceğini söylemişti. Ekvador Başkanı Moreno, Assange’ın can güvenliği için "pazarlık yapacağını" söylemişti.

SNOWDEN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN KARANLIK BİR AN

Eski ABD Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanı Edward Snowden, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Assange'ı eleştirenler sevinç yaşayabilir, ancak bu yaşananlar basın özgürlüğü adına karanlık bir an" ifadesini kullandı. Snowden 2013 yılında ABD'de gizli belgeleri medyaya ifşa etmesinin ardından Rusya’ya iltica etmişti.

Demokratik Parti üyesi Tulsi Gabbard’sa Assange’ın tutuklanmasına yönelik Twitter üzerinden “Julian Assange’ı tutuklamanın amacı, insanlara, özellikle de gazetecilere, sessiz olmaları ve sürüden ayrılmamaları için bir mesaj vermektir. Eğer halk olarak, hükümetin bizi korkuyla kontrol etmesine izin verirsek, artık özgür değiliz, artık Amerika değiliz.... Julian Assange’ın tutuklanması tüm Amerikalılara ve gazetecilere bir mesaj vermek için: Sessiz ol, haddini bil. Yoksa bedelini ödeyeceksin” paylaşımında bulundu.

