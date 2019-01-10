Çin’den Trump-Kim görüşmesine destek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Yarımadası’nda nükleersizleşme konusunda KDHC’nin ABD ile yürüttüğü görüşmeleri desteklediğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un’a Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması çabalarını desteklediğini söyledi.

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua’da yer alan habere göre, ziyaret sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, KDHC’nin Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması çabalarına ve Güney Kore ile ilişkilerini geliştirmesine desteğini ifade etti.

Şi ayrıca KDHC liderinin ABD Başkanı Trump ile yakın bir zamanda gerçekleşmesi öngörülen ikinci zirvesine de destek mesajı verdi. Çin Devlet Başkanı ülkesinin “KDHC ile ABD’nin zirveler düzenlemesini ve sonuç elde etmesini” desteklediğini söyledi.

KDHC’nin meşru kaygılarının ilgili taraflarca diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Şi, barış ve güvenliği güvenceye almak ve bölgede uzun vadeli barışı sağlamak için ülkesinin nükleersizleşme konusunda kolaylaştırıcı rol üstleneceğini bildirdi.

Şi nükleersizleşme konusunda sürdürülen diyalogdan sonuç alınmasının uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu belirterek bunun Kore Yarımadası için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

KDHC ile ABD arasındaki görüşmelerde ortak bir noktada anlaşılacağını umduğunu belirten Şi, ülkesinin KDHC ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı bir çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

KDHC lideri Kim ise, yarımadanın nükleerden arındırılması konusunda "ilgili tarafların kaygılarımızı göz önüne alarak KDHC’yi etkin olarak destekleyeceklerini umuyorum” dedi. Kim ülkesinin nükleer silahsızlanma konusunda barışçıl diyalog yolunu kararlılıkla izleyeceğini dile getirdi. KDHC lideri yeni yıl dolayısıyla yayımladığı yaptığı konuşmada, ülkesine karşı ABD yaptırımlarının sürmesi halinde "yeni bir yol" izlemeye mecbur kalacaklarını açıklamıştı.



Şinhua’nın aktardığına göre bir yıldan az bir süre içinde dördüncü kez Çin’i ziyaret ettiğini kaydeden Kim, Çin’in “ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki başarılarından derin bir biçimde etkilendiğini” dile getirdi.

KDHC lideri Kim’in 7 Ocak’ta Pekin’e yaptığı ziyaret, ABD Başkanı Trump ile olası bir ikinci bir zirve öncesinde gerçekleşti. Trump ile Kim ilk kez geçen haziran ayında Singapur’da bir araya gelmişti.