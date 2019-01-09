Kanada ile KDHC arasında sürpriz görüşme

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) beş kişilik bir heyetin, eylülde Kanada'nın başkenti Ottawa'ya gelerek görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile Kanada yetkililerinin eylül ayında Kanada'nın Ottawa'da bir araya geldiği açıklandı.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'de yer alan habere göre, Ottawa, KDHC'nin nükleer programına ilişkin gizli görüşmelere ev sahipliği yaptı.

Haberde toplantının bir kereye mahsus düzenlendiğini ve KDHC ile Kanada arasında resmi ilişkilerin yeniden başlatılması amacını taşımadığı belirtildi. İki gün süren toplantılarda KDHC'yi beş kişiden oluşan bir heyetin temsil ettiği öne sürüldü.

BAKANLIK DOĞRULADI

Kanada Dışişleri Bakanlığı ise görüşmeleri doğruladı. Kanada Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Guillaume Berue, CBC'ye yaptığı açıklamada, toplantının, "Kanada'nın KDHC ile diplomatik ilişkilerinin statüsündeki bir değişikliği temsil etmediği" yorumunu yaptı. Berube, "Güney ve Kuzey Kore arasında yakın zamanda devam etmekte olan diyalog cesaret verici olsa da KDHC'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik somut adımlar atmamasından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.