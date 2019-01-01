KDHC lideri: ABD yaptırımları sürerse başka bir yol izleriz

KDHC lideri Kim bugün yayımladığı yeni yıl mesajında Kore Yarımadası’nın nükleerden arındırılması için ABD ile görüşmeye hazır olduğunu ancak yaptırımlar devam ederse ülkesinin yeni bir yol izlemeye mecbur kalacağını söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un bugün yayımlanan yeni yıl mesajında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ancak yaptırım ve baskıların sürmesi durumunda ülkesinin yeni bir yol izlemeye mecbur kalacağını söyledi.

Kim, ülkesinin Kore Yarımadası’nda nükleersizleşmeye kararlılıkla bağlı olduğunu dile getirdiği yeni yıl mesajında, Washington’u diplomatik süreci hızlandırmak için adım atmaya çağırdı.

ABD’nin tek taraflı bir dayatmada bulunması ve yaptırımlara devam etmesi durumunda KDHC’nin egemenliğini savunmak için yeni bir yol izlemeye mecbur kalacağını ifade eden Kim, Güney Kore’yi de ABD ile ortak askeri tatbikatlara tamamen son vermeye çağırdı.

KDHC televizyonunda yayımlanan mesajında Kim, “Kuzey ile Güney Kore barış ve refah yolunu izlemeye karar vermiş durumda, dış güçler ile birlikte yapılan ortak askeri tatbikatların ve bölgeye savaş ekipmanlarının yerleştirilmesinin tamamen son bulmasını talep ediyoruz” dedi.