Çin'den kendi çip teknolojisini geliştirmek için büyük yatırım

ABD yaptırımlarıyla uğraşan Çin, kendi çip teknolojisini geliştirmek için on milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

ABD hükümetinin Çinli telekom ekipmanı üreticisi devi ZTE'ye yaptırım uygulamaya başlamasıyla birlikte, Çin'in teknoloji alanındaki yumuşak karnı da ortaya çıkmış oldu.

Bernstein Research araştırmasına göre dünyadaki akıllı telefonların yüzde 90'ı, kişisel bilgisayarların yüzde 65'i, akıllı televizyonların yüzde 67'si Çin'de üretiliyor. Buna karşın Çin, kendi çip teknolojisine sahip değil.

ÇİN 2014 YILINDA FON OLUŞTURDU

SCMP'nin aktardığına göre kendi çip teknolojisini geliştirmek isteyen Çin yönetimi, bu amaçla 2014 yılında bir fon oluşturdu.

2014 yılında oluşturulan Çin Ulusal Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu, yerel çip üretimi için yatırımlar yapıyor.

Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan fon, Çin Kalkınma Bankası, China Mobile, Sino IC Capital gibi Çin sermayesinin önemli kuruluşlarından destek alıyor.

ON MİLYARLARCA DOLAR YATIRILIYOR

İlk oluşturulduğu 2014 yılında 21.8 milyar dolar olan fon, sonraki yıllarda daha da büyüdü.

ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yaptırımları ve Çin'in 5G yarışına verdiği önem sebebiyle fona verilen desteğin artması bekleniyor.

2013 yılında 200 milyar dolarlık çip ithal eden Çin, geçtiğimiz yıl da 260 milyar dolarlık çip satın almıştı. Bu durum çip teknolojisinde pazarın büyüklüğünü gösteriyor.

2020 VE 2030 HEDEFLERİ

Çin Devlet Konseyi tarafından yayımlanan "Ulusal Entegre Devre Endüstrisi Kalkınma Rehberi", ülkenin yerel çip endüstrisinin gelişiminin hızlanmasını öngörüyor.

2015-2020 için yapılan planda, yerel çip üretimindeki ciroda önemli artış kaydedilmesi istenirken, 2030 yılına gelindiğinde yarı iletken pazarının tüm bölümlerinde küresel lider olunması hedefleniyor.

2015 yılında yapılan 10 yıllık yerel üretimi güçlendirme planında yarı iletken çipler ve ilgili ekipman önemli bir yer tutuyor.

Çin'in çip geliştirmek için kurduğu fona verilen desteği artırmayı ve 30 milyar dolar kadar daha para yatırmayı planladığı kaydediliyor.