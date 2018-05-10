Çinli telekom devi ZTE ABD yaptırımlarının ardından ana operasyonlarını durdurdu

Çin'in ikinci en büyük telekom üreticisi ZTE, ABD'nin İran yaptırımlarının ardından ana operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı.

Çin'in ikinci en büyük telekom üreticisi ZTE, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek sebebiyle yargılanıyordu.

900 milyon dolar kadar cezaya çarptırılan ZTE'nin, ABD donanım ve yazılımlarını kullanılamaması yönünde karar alındı.

Şirketin faaliyeti için gerekli yazılım ve donanımların satın alınamamaya başlanması sonucu, ZTE ana faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Yaptırımların kalkması için başvuran ZTE, Türkiye'de Netaş hisselerinin büyük bölümünü satın alarak şirketin ana hissedarı haline gelmişti.

Netaş hisselerinin yüzde 48'i ZTE'nin elinde bulunuyor.

5G REKABETİ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Uzmanlar tarafından yayımlanan analizler, 5G rekabetinde Çin'in önde olduğunu gösteriyordu.

5G teknolojisine önemli yatırımlar yapan ZTE, 2019 yılının başlarında ilk 5G mobil cihazları piyasaya sürmeye hazırlanıyordu.

ABD yaptırımlarıyla birlikte Çin'in 5G rekabetindeki konumu belirsizleşmiş oldu.