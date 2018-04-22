'5G yarışında Çin önde'

5G'ye hazırlığı en yüksek ülkenin Çin olduğu, onu Güney Kore ve ABD'nin takip ettiği bildiriliyor.

ABD'li kablosuz bağlantı kuruluşu CTIA tarafından yayımlanan rapora göre 5G'ye hazırlığı en yüksek ülke Çin.

Telekom araştırma şirketleri Analysys Mason ve Recon Analytics tarafından yapılan araştırmayla hazırlanan rapora göre Çin'in peşinden Güney Kore ve ABD geliyor.

5G teknolojisinin sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik, akıllı kentler gibi alanlarda kullanılacağı, bu teknolojiyi ilk kullanmaya başlayan ülkenin küresel yatırım çekme konusunda büyük avantajları olacağı belirtiliyor.

ÇİN 2020'DE KULLANMAYA BAŞLIYOR

ABD kablosuz ağ endüstrisi 5G teknolojisinin gelişimi için 275 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. 5G teknolojisinin ABD'de 3 milyon istihdam yaratacağı ve ülkenin GSYİH'sini 500 milyar dolar artıracağı öngörülüyor.

CTIA raporuna göre 5G konusunda öncü olan Çin, 2020 yılında bu teknolojiyi ticari ölçekte kullanmaya başlayacak. Çin hükümetinin konuyla ilgili hazırlıkları tamamladığı ve gerekli radyo frekanslarını şirketlere paylaştırdığı bildiriliyor.

Telekom konusunda uzmanlaşmış PricewaterhouseCoopers danışmanı Dan Hays, Çin'in önde olmasına sebep olarak "hükümetle endüstri arasındaki kapsamlı koordinasyon"u gösteriyor.

TRUMP QUALCOMM'UN SATILMASINI ENGELLEMİŞTİ

Çin'in ABD'de gerçekleştirdiği kimi satın alma hamleleri, "5G konusunda geriye düşme" endişesiyle durduruluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Singapur merkezli Broadcom'un, Qualcomm'u 117 milyar dolara satın alma girişimini "ulusal güvenlik endişeleri" sebebiyle engellemişti.

Qualcomm'un 2G ve 3G teknolojilerinde öncülük yaptığı, 5G teknolojisi konusunda da büyük yatırımları olduğu biliniyor.