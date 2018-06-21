Çin: Washington’un ‘sopası’ ABD’li şirket ve çalışanları vurur

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’yi karşılıklı ticari konularda ‘kaprisli’ davranmakla suçlayarak Washington’un ‘savurduğu sopanın’ nihayetinde ABD’li şirketleri, işçi ve çiftçileri vuracağını belirtti.

Çin Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, ABD’nin karşılıklı ticari konularda “kaprisli” tutum aldığı belirtilerek, Washington’un “savurduğu sopa”nın sonuç olarak ABD’ye zarar vereceği uyarısında bulunuldu.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin getirdiği ek gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gao, ABD ile sürdürdükleri ticari müzakerelerin yapıcı olmasına karşın ABD hükümetinin beklenmedik ve meydan okuyan bir tutum aldığını, Pekin’in de bu tutuma güçlü bir yanıt vermek durumunda kaldığını söyledi.

ÇİN: 'NİTEL' VE 'NİCEL' KARŞILIK VERİRİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin’den ithal edilen 50 milyar dolarlık ürüne uyguladığı ek vergilere Pekin’in misilleme yapması durumunda, 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceği tehdidinde bulunmuştu.

ABD, Çin’in fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor, Pekin’se bu iddiaları reddediyor.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao, Washington’un suçlamalarının gerçekliğin çarpıtılması olduğunu belirterek, ülkesinin ABD’nin yayımlayacağı yeni tarife listesine “nitel” ve “nicel” olarak karşılık vermeye tamamen hazır olduğunu ifade etti.

‘ABD’NİN SOPA SALLAMA ALIŞKANLIĞI ÇİN’E UYGULANAMAZ’

ABD’nin kaprisli tutumuyla gerilimi tırmandırmasının ve bir ticaret savaşını kışkırtmasının esef verici olduğunu belirten Gao, “ABD müzakerelerde ‘sopa sallamaya’ alışık ama bu yaklaşım Çin’e uygulanamaz” ifadelerini kullandı.

Gao “ABD’nin tek taraflı koruma önlemleri, sonuç olarak, ABD şirketlerinin, işçilerinin ve çiftçilerinin çıkarlarına zarar verecek” dedi.

Bakanlık sözcüsü Gao, iki ülkenin “yakın gelecekte” imalat ve hizmet sanayisi konularında görüşeceklerini de söyledi.

