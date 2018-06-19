Trump'tan Çin'e 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i 200 milyar dolarlık yeni gümrük vergisiyle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik gümrük vergileri getirmiş, bu vergiler Çin'in benzer karşılık vermesiyle sonuçlanmıştı.

Trump yönetimi, Çin'e yönelik olarak 200 milyar dolarlık ürüne gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Bu verginin yüzde 10 oranında olacağı belirtiliyor.

Beyaz Saray açıklamasına göre yeni gümrük vergileri "Çin uygulamalarını değiştirmezse" ya da açıkladığı gümrük vergilerini uygulamakta ısrar ederse devreye girecek.

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret dengesi sağlanması gerektiğini savunarak, Çin'le ticaret açığı kapanmadığı sürece benzer adımlar atmayı sürdüreceğini söylüyor.