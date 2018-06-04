ABD-Çin ticaret görüşmeleri anlaşma olmadan sonuçlandı

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, iki taraf arasında anlaşma yapılamadan sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret açığını kapatmak için yeni gümrük vergileri getirmiş, bu vergiler Çin'in de benzer bir adım atarak karşılık vermesiyle sonuçlanmıştı.

Trump'ın adımlarının ardından ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri başlamıştı. Görüşmeler anlaşmaya varılamadan sona ererken, görüşmelerden çıkan tek sonucun Çin'in "daha çok ABD ürünü alma sözü" olduğu bildiriliyor.

Çin tarafından yapılan açıklamada ABD'nin yeni ticaret önlemleri alması halinde, iki taraf arasındaki anlaşmaların ve verilen sözlerin geçersiz olacağı belirtilerek, bu söz de koşula bağlanmıştı.

ABD'nin 800 milyar dolar ticaret açığı bulunduğunu belirten Trump, açığın yüksekliği sebebiyle "ticaret savaşını kaybetmelerinin yolu olmadığını" savunmuştu.

Buna karşın Trump'ın gümrük vergileri, ABD mallarına benzer vergiler getirilmesine sebep oldu.