Çin: Gümrük vergisi gelirse ABD'yle ticaret anlaşmaları iptal olur

Çin yönetimi, ABD'yi uyararak iki ülke arasındaki ticaret ve iş anlaşmalarının gümrük vergisi gelmesi durumunda geçersiz sayılacağını duyurdu.

Çin yönetimi, ABD'yi gümrük vergileri konusunda uyardı. Çin'den yapılan açıklamada ABD'nin gümrük vergileri ya da başka ticaret önlemleri alması durumunda iki ülke arasındaki ticaret ve iş anlaşmalarının geçersiz sayılacağı söylendi.

Xinhua'nın haberinde ABD ile Çin'in geçtiğimiz ay Washington'da yapılan toplantıda uzlaşıya vardığı, Çin'in ABD mal ve hizmetleri konusundaki alımlarını kayda değer ölçüde artırmayı kabul ettiği hatırlatıldı.

Çin'in açıklamasında bu uzlaşının uygulanabilmesi için iki tarafın "tarım ve enerji gibi" çeşitli alanlarda "iyi iletişiminin olması gerektiği" vurgulandı.

Çin'in konumunun "tutarlı" olduğu söylenen açıklamada Çin'in "reform ve dışa açılma" sürecini devam ettirdiği, ayrıca iç talebi artırmanın Çin'in ulusal stratejisi olduğu söylendi.