Brezilya'da seçimi faşist aday kazandı

Brezilya'da Devlet Başkanlığı seçimlerini faşist aday Jair Bolsonaro kazandı. Bolsonaro oyların yüzde 56'sını alırken, İşçi Partisi'nin (PT) adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44’ünü aldı.

Brezilya'da seçimleri faşist aday Jair Bolsonaro kazandı.

Sosyal Liberal Parti adayı Jair Bolsonaro resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 56'sını alarak seçimi kazandı.

İşçi Partisi’nin adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

'İNCİL'E BAĞLILIK, GİRİŞİMCİLERE DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK'

Bolsonaro seçimlerin ardından yaptığı ilk konuşmada ülkeyi yönetirken İncil'e ve Anayasa'ya bağlı kalacağını söyledi. Brezilya'nın "sosyalizm, komünizm, popülizm ve aşırı sol ile flört etmeye devam edemeyeceği" ifadelerini kullandı. Globo'nun aktardığına göre devleti küçültmek, bürokrasiyle uğraşmaktan bahseden Bolsonaro, bürokratik engelleri kaldırarak girişimcilere daha fazla "özgürlük" sağlayacaklarını kaydetti.

İkinci tur seçimlerinden önce bir konuşma yapan Bolsonaro, seçmenlerine başkan olursa “solcuları temizleme” sözü vermiş, “Ya deniz ötesine gidecekler ya da hapse” demişti. Bolsonaro, “Bu kızıl haydutlar vatanımızdan kovulacak. Brezilya tarihinde hiç görülmemiş bir temizlik olacak. Çoğunluk biziz. Brezilya bizim. Brezilya halkıyla birlikte yeni bir ulus inşa edeceğiz. Bizler özgürlüğün sesiyiz. Sosyalizm istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN KUTLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından Bolsonaro'yu arayarak tebrik ettiği belirtildi. Telefon görüşmesinde Trump ile Bolsonaro'nun "Amerikalar'ın bölgesel liderleri olarak birlikte çalışmak" konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.

Bolsonaro ülkesinde "Brezilyalı Trump" ve "Tropik Trump" takma isimleriyle de anılıyor.