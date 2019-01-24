BM raportörü Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye geliyor

BM yargısız infazlar özel raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açılacak ‘uluslararası bağımsız soruşturma'yı yürüteceğini ve 28 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de incelemelerde bulunacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) yargısız infazlar özel raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açılacak “uluslararası bağımsız soruşturma” için Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

BM raportörü Callamard, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmaya kendisinin başkanlık edeceğini söyledi.

Callamard, çalışmalara 28 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yapacağı Türkiye ziyaretiyle başlayacağını dile getirdi.

Reuters’ın konuyla ilgili sorusuna e-posta yoluyla yanıt veren Callamard, soruşturmada Kaşıkçı cinayetinde "devletlerin ve bireylerin sorumluluklarının boyutlarını ve doğasını" değerlendireceklerini ifade etti.

Callamard soruşturma kapsamındaki bulgularının ve tavsiyelerinin Haziran 2019 tarihli oturumda BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulacağını kaydetti.