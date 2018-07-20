Artan linç olayları sonrası WhatsApp'tan Hindistan'a özel düzenleme

Hindistan’da mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden iletilen yalan haberler yüzünden oluşan linç eylemlerinden dolayı Hindistan hükümeti WhatsApp’ı sorumlu tutmuştu. WhatsApp bunun üzerine başkalarından iletilen mesajları kontrol etmek için bir mekanizmayı teste soktuğunu açıkladı.

En büyük pazarı 200 milyondan fazla kullanıcıyla Hindistan olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Güney Asya ülkesinde gerçekleşen bir dizi linç hareketinin başlamasında önemli bir etkiye sahipti. Yalan haberlerin kolayca yayılabildiği bir platform olan WhatsApp, Hindistan’da yalan haber sonucu oluşan linçlerin ardından Hindistan hükümetince linçlerin sorumlusu ilan edilmişti.

WhatsApp'tan yayılan çocuk kaçırmaları hakkındaki yanlış mesajlar, bu yıl Hindistan'da bir düzineden fazla insanın kitlesel linçlere maruz kalmasına yol açtı, bu insanlardan bazıları uğradıkları lincin ardından hayatlarını kaybetti. WhatsApp, Perşembe günü bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada “yalan haber” yayınının önüne geçebilmek için iletilen mesajları filtrelemek üzere bir sistem geliştirdiğini ve bunu dünya çapında test etmeye başladığını aktardı.

WhatsApp’ın getirdiği düzenlemeyse bir mesajın beş kereden fazla iletilmesinin önüne geçecek. Düzenleme aynı zamanda Hindistan’a özgü olarak hızlı ilet butonunu da kaldıracak. Mesaj iletmeye getirilen sınırlandırmanın sadece Hindistan’a mı özgü olduğu konusunda firmadan açıklama gelmedi.

Hindistan'ın teknoloji bakanlığı, bu ay başında WhatsApp’tan yalan haberlerin yayılmasını önlemesini talep etmişti. Bakanlık tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, hesap verebilirliği sağlamak ve yasa uygulamalarını kolaylaştırmak için daha etkili önlemler alınması gerektiğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Söylentiler ve yalan haberler fitne tacirleri tarafından yayıldığında, bunun için kullanılan ortam sorumluluktan ve hesap verebilirlikten kaçınamaz” dendi.

Bakanlığın önceki çağrısına yanıt veren WhatsApp gönderilen iletileri etiketlemek ve gönderenin iletiyi oluşturmadığı konusunda alıcıları uyarmak için yeni bir özellik kullanıma sokmuştu.

Bu türden ilk mesajda, sahte mesajların çalkantılarıyla mücadele etmek için, geçen hafta WhatsApp Hindistan’daki gazetelerde yalan haberlere karşı kamu spotu yayınlatmıştı.

Geçtiğimiz haftasonu polis, bir arkadaş grubunun çocuk kaçırdıkları iddiasıyla 2 bin kişi tarafından linç edilmesinin ardından 48 kişiyi tutuklamıştı. Söz konusu linç sonucunda teknolojik danışman olarak çalışan bir kişi hayatını kaybetmişti.