Hindistan’da WhatsApp üzerinden siyasi manipülasyon

WhatsApp'ın Hindistan’da seçimler öncesinde 'yalan haber' yaymak için kullanıldığı iddia ediliyor.

Hindistan’da bu ay, önümüzdeki yıl düzenlenecek genel seçimler için bir “ön hazırlık” önemine sahip eyalet seçimleri düzenlenecek.

Seçimler yaklaşırken ülkedeki en büyük iki siyasi partinin kullandığı araçlar arasında WhatsApp’ın çıkması tartışmalar yarattı.

Şimdilik iki siyasi parti toplam 20 binden fazla WhatsApp grubuna mesaj yollayabiliyor ve 1,5 milyon destekçiye anlık mesajlar atıyor. 1,5 milyon, Hindistan’daki seçmen sayısı göz önünde bulundurulduğunda çok da önemli bir sayı olmasa da burada önemli olan mesajların anlık atılması, içeriği ve ne için kullanıldığı.

Mesajların içeriğine bakıldığında, mesajları yazan siyasi figürlerin siyasi rakipleri hakkında yalan haber yaymaktan çekinmediği, ayrımcı, dinci ve milliyetçi içeriklerin de bolca kullanıldığı göze çarpıyor. Mesajlar, yalan haberlerle Hindu milliyetçileri ve müslüman azınlık arasındaki gerginliği yükseltiyor.

FACEBOOK, ABD SEÇİMLERİYLE İLGİLİ SUÇLANMIŞTI

WhatsApp’ın sahibi olan Facebook, daha önce de ABD’deki seçimler sırasında 126 milyon kişinin bilgilerini kullanarak manipülatif mesajlar atmasıyla gündeme gelmişti. WhatsApp şimdilik 1,5 milyar kişi tarafından kullanılıyor ve iletişim ağı olarak Facebook’ta olduğu gibi asılsız haberlerin yayılması için uygun bir ortam sağladığı belirtiliyor.

Konuya dair Washington Post’a konuşan “dijital haklar aktivisti” Nikhil Pahva, “Bu iş artık çığrından çıkıyor ve WhatsApp bununla ilgili ne yapacağını bilmiyor” dedi. Pahva; “WhatsApp ile ilgili zorluk, bu bilginin nasıl yayıldığını bilmek imkansız. Bir siyasi partinin yanlış bilgilendirme yapması çok kolay ve denetlenemez” diye konuşuyor.

Hindistan WhatsApp için 200 milyon kullanıcıyla en büyük pazar niteliğinde ve Hindistan’daki altyapısını sürekli geliştirmek için yeni yatırımlarda bulunuyor. Facebook, seçimlere yönelik yalan haberleri kontrol etmek için Boom adlı firmayla anlaştı fakat WhatsApp için böyle bir adım söz konusu değil.

WhatsApp’ın belirttiğine göre göre, kullanıcılar tek bir dokunuşla bir telefon numarasını zaten engelleyebiliyor.

“Gruplar üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için çalışıyoruz ve sürekli olarak otomatik içeriği engellemek için araçlarımızı geliştiriyoruz” açıklamasında bulunan firma, aynı açıklamada “Hindistan'da gelecek yılın seçimlerine kadar, eğitim çabalarımızı hızlandırıyoruz, böylece insanlar güvenlik özelliklerimizi, yalan haberleri ve aldatmacaları nasıl göreceklerini biliyorlar” sözlerine de yer verdi.

2014'TE DE WHATSAPP AYNI AMAÇLA KULLANILIYORDU

Açıklamada "Hindistan'daki siyasi partiler bir süredir örgütlenmek için WhatsApp'ı kullanıyorlar" sözleri de yer aldı.

2014’te seçimleri kazanan Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin seçim kampanyası boyunca binlerce kişilik bir “sosyal medya ekibi” kullandığı da bilinen bir gerçek.

2014’te de bu sosyal medya ekipleri WhatsApp gruplarına girerek Hindu milliyetçiliğini körüklemek üzere azınlıklara dair yalan haberler yazmıştı.