AB'den Türkiye'ye 'ceza' hazırlığı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle AB'nin pazartesi günü yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısından Türkiye'ye ceza kararı çıkabileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle ceza hazırlığında olduğu belirtildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre AB temsilcileri dün bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik baskıyı artırmak konusunda görüş birliğine vardı. Pazartesi günü düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye ceza verilebileceği belirtiliyor.

SİYASİ MÜZAKERELERE KISITLAMA VE MALİ YARDIMLARIN AZALTILMASI

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'ye yönelik olası cezalar ilk aşamada siyasi müzakere kanallarına kısıtlama getirilmesi ve AB mali yardımlarının daha da azaltılması şeklinde olacak. Daha sonraki aşamada ise bireylere, şirketlere veya genel olarak ekonomiye yönelik yaptırımlar gündeme gelebilecek.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk "Türkiye'nin gerilimi tırmandırması ve Kıbrıs'ın egemenliğini ihlalinin AB'yi kaçınılmaz olarak karşılık vermeye yönlendirdiğini" söylemişti.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin "endişe verici" ve "yasadışı" olduğuna yönelik AB açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir" diye yanıt vermişti.

