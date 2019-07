Donald Tusk: Türkiye'ye karşılık verilmesi kaçınılmaz olur

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin AB üyesi Kıbrıs'ın "egemenliğine meydan okuması"na kaçınılmaz olarak karşılık verileceğini belirtti.

Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdürme konusundaki iyi niyetimize karşın, Türkiye'nin gerilimi tırmandırmayı sürdürmesi ve üye devletimiz Kıbrıs'ın egemenliğine meydan okuması, AB'nin kaçınılmaz biçimde AB Konseyinde benimsenen tam dayanışma doğrultusunda karşılık vermesine yol açacaktır" dedi.

Despite our best intentions to keep good neighbourly relations with Turkey, its continued escalation and challenge to the sovereignty of our Member State Cyprus will inevitably lead the EU to respond in full solidarity as agreed by #EUCO.

— Donald Tusk (@eucopresident) 10 Temmuz 2019