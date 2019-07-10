Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs'ta sondaj faaliyeti yürütmesine ilişkin Avrupa Birliği'nin açıklamalarına yanıt verdi. Çavuşoğlu, 'Sondaj çalışmalarına devam edeceğiz, kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Kıbrıs'ta sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklamalarına "Sondaj çalışmalarına devam edeceğiz, kıta sahanlığında ne yapacağına Türkiye karar verir" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, "Garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz buluyoruz. AB çifte standardın içine sıkça düşüyor. Ya zenginlikler hakça paylaşılır, ortak çözüm bulunur ya da Türkiye olarak KKTC'nin haklarını savunmaya devam ederiz. AB’nin bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper" diye konuştu.