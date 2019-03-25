ABD'den Hindistan'a 'al nükleeri bırak petrolü' mesajı

Venezuela’ya yönelik yaptırımlarını genişleten ABD, ülkenin en büyük petrol alıcılarından Hindistan’a baskılarını da artırıyor. Hindistan’da 6 nükleer santral inşa edilmesi için anlaşmaya varıldığını duyuran ABD’nin bu hamlesi Venezuela yaptırımlarının bir parçası şeklinde yorumlanıyor.

Venezuela’da ABD destekli darbe girişimi ikinci ayını doldururken ülkeye yönelik ekonomik ve siyasi yaptırımlar genişlemeye devam ediyor. ABD’nin ocak ayında Venezuela’nın petrol satışına getirdiği yaptırımlarının ardından ülkenin en büyük ikinci petrol alıcısı konumundaki Hindistan’a yönelik baskılarını artırdığı görülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Hindistan’da 6 nükleer enerji santrali kurması için varılan anlaşmanın ardından Hint petrol şirketlerinin Venezuela’ya yönelik yaptırımlara “sadık” kaldıklarını vurgulayan açıklamaları dikkat çekti.

ABD baskılarının hemen sonrasında imzalanan nükleer santral anlaşması Hindistan basınında Venezuela yaptırımlarının bir parçası şeklinde yorumlandı.

Hindistan’ın en büyük ikinci şirketi konumundaki petrol tekeli Reliance’ın ABD yaptırımlarını deldiğine yönelik iddialar ise reddedilerek ABD ile “yakın ilişki”lerin sürdürüldüğü vurgulandı.

ABD’nin 28 Ocak’ta Venezuela devletine ait PDVS ile Citgo’ya ilan ettiği yaptırımaların öncesinde Reliance’ın ABD’li alt kuruluşu aracılığıyla Venezuela’ya alkilat, seyreltici nafta ve diğer yakıtları tedarik ettiği biliniyordu.

Öte yandan Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan şubat ayında yapılan açıklamada “herhangi bir ülkeden petrol ithal ederken sadece ticari değerlendirmeleri gözönünde bulunduracağı” belirtilerek Venezuela ile petrol ticaretinin sürdürüleceği duyurulmuştu. Business Standard’a konuşan Hint yetkililer ise Venezuela ile petrol ticaretinin özel sektör tarafından durdurulduğunun altını çizerek özel şirketler ile irtibatlarını sürdürdüklerini açıkladı.

Mart ayının başında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale’ye Venezuela’nın “ekonomik cankurtaranı olmayın” açıklamasının ardından ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Washington'ın Hindistan'a Venezuela’dan petrol satın almayı durdurması için baskıda bulunduğunu itiraf etmişti.

ABD’nin Hindistan’ın petrol ticaretini kontrol etme çabaları ise yeni değil. Eski ABD Başkanı George W. Bush, 2005 yılında nükleer yakıt karşılığında Hindistan’ın İran aleyhinde karalar almasını istemiş ancak Hindistan İran ile petrol ticaretini sürdürmüştü.

Bugün ise ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ardından Hindistan’a tanınan muafiyet süresi mayıs ayında sona erecek. Hindistan’ın İran’dan petrol ithalatı da geçtiğimiz yıla göre yüzde 60 azaldı.