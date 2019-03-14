ABD Hindistan'da nükleer enerji santralleri kuracak

ABD'nin Hindistan'da 6 nükleer enerji santrali kuracağı açıklandı.

Hindistan basınında yer alan habere göre, Washington'da düzenlenen Hindistan-ABD Stratejik Güvenlik Diyaloğu toplantısının ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülke yetkililerinin küresel güvenlik ve sivil nükleer enerji konusunda iş birliğini artırma yönünde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, ABD'nin Hindistan'da 6 nükleer enerji santrali kuracağı belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, açıklamada ayrıca, "iki ülkenin kitle imha silahlarının yayılmasını engelleme konusunda birlikte çalışacağı" belirtildi.

Hindistan ve ABD arasında nükleer enerji konusundaki iş birliği, 2008'in ekim ayında imzaladıkları anlaşmaya dayanıyor.