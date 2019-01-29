Maduro'dan ABD'nin yaptırım kararına yanıt: Tarihi bir savaşla karşı karşıyayız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırım kararına yanıt verdi. Yaptırım kararının ABD destekli Juan Guaido'nun isteği doğrultusunda alındığını belirten Maduro, 'Tarihi günler yaşıyoruz,ctarihi bir savaşla karşı karşıyayız. Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezuela, 20. yüzyıla geri dönmeyecek. Venezuela, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam edecektir' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz" diyen Maduro, yaptırım kararlarının, kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden ABD destekli Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun isteği doğrultusunda alındığını söyledi.

Maduro, ABD'deki Venezuelalı diplomatik temsilcilere saf değiştirmeleri için para teklif edildiğini de açıkladı.

"Tarihi günler yaşıyoruz, tarihi bir savaşla karşı karşıyayız" diyen Maduro, "Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezuela, 20. yüzyıla geri dönmeyecek. Venezuela, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.