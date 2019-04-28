ABD Merkez Komutanlığı'ndan İran açıklaması

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Kenneth McKenzie, İran'a ilişkin açıklama yaparak, ABD'nin 'İran'ın olası tehlikeli eylemlerine yanıt verebilecek kaynaklara sahip olduklarını' söyledi. McKenzie, ABD'nin 'Suriye'den çekilme' sürecine ilişkin de konuştu.

ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Kenneth McKenzie, ABD'nin Ortadoğu'daki varlığının süreceği yönünde açıklamalarda bulunarak, buna sebep olarak İran'ı gösterdi.

Sky News Arabia'ya konuşan McKenzie, "ABD kuvvetleri İran'ın herhangi bir tehlikeli eylemine karşılık vermek için gerekli kaynakları kullanacaktır" dedi.

'İRAN'A KARŞI ORTAK MÜCADELE' ÇAĞRISI

"Bölgedeki ortaklarımıza ve dostlarımıza ulaşıp, İran'a karşı ortak bir mücadele yürüttüğümüzden emin olacağız" diyen McKenzie, İran'ı caydıracak güce sahip olduklarını söyledi.

ABD'li komutan, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının "dikkatli bir şekilde azaltılacağını" belirterek, sürecin yavaş ilerleyeceğini söyledi.

Askerlerin sayısının uzun dönemde azaltılacağını söyleyen McKenzie, tamamen geri çekilme olacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

TRUMP'IN ADIMLARI GERİLİMİ YÜKSELTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmayı sonlandırmasının ardından ABD ile İran arasında gerilim yeniden yükselmişti.

ABD yönetimi, İran'a yönelik yeni ve daha kapsamlı yaptırımlar getirerek, İranlı şahısları ve kuruluşları hedef alıyor.

Trump'ın yaptırımlarının İran ekonomisini zayıflatmayı ve ülkede siyasi istikrarsızlık yaratmayı amaçladığı biliniyor.