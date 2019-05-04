ABD, İran’la sivil nükleer çalışmalara yaptırım muafiyetini uzattı

ABD, İran’la sivil nükleer projelerde yer alan ülkeler için yaptırım muafiyetlerini 90 günlüğüne uzattı. ABD Dışişleri, daha önce 180 gün olan muafiyet süresinin yarıya düşürülmesinin İran'a baskıyı artıracağını açıkladı.

ABD İran’a yönelik yaptırımlardan Tahran’la sivil nükleer projeler geliştiren ülkelere yönelik tanıdığı muafiyetleri 90 günlüğüne uzattığını açıkladı.

İran’la 2015 yılında imzalanan ve ABD’nin geçen yıl tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmanın tarafı olan ülkelere tanınan İran’da üç nükleer tesiste sivil nükleer çalışma yapma muafiyetinin uzatıldığı açıklandı.

Ancak daha önce 180 gün olan muafiyet süresinin 90 güne düşürülmesinin “İran’a yönelik baskıyı daha da artıracağı” belirtildi.

Buna göre Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ABD yaptırımlarıyla karşılaşmadan 90 gün İran’la sivil nükleer çalışmalara devam edebilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus muafiyet süresinin 180 günden 90 güne düşürüldüğünü belirtti ve İran’ın Buşehr Nükleer Santrali’nin mevcut reaktör ünitesinin dışında genişletilmesine yönelik herhangi bir çalışmanın da yaptırım kapsamına girebileceğini söyledi.

Buşehr, ABD yaptırımlarından muaf tutulan İran’daki üç nükleer tesisten biri, diğer iki nükleer tesis ise Arak ve Fordov’da bulunuyor.

Bakanlık sözcüsü ayrıca, doğal uranyum karşılığında zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin de bundan sonra ABD yaptırımlarının kapsamına gireceğini açıkladı.

ABD Dışişleri’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, dün CNN’e verdiği demeçte “Bugün aldığımız kararlar üst düzey ekonomik baskıya devam ederken İran’ın nükleer programını kısıtlama yeteneğimizi artırıyor” dedi.