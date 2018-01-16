ABD için ABD'ye rağmen: 33 maddede Afrin operasyonu

​Suriye'de yenilen taraf olan Türkiye, son kozu olan İdlib'i kaybetme riskiyle köşeye sıkışmış durumda. Ankara bu köşeye sıkışmayı Afrin'e yönelik bir askeri harekatla aşmaya çalışıyor. 'ABD için ABD'ye rağmen' halet-i ruhiyesiyle Erdoğan yönetimi, sahada Washington'un kendisini görmezden gelemeyeceği kadar büyük bir özne olmayı ve böylece yeniden 'kazanan taraf'a geçmeyi hedefliyor. 'ABD'nin terör koridoruna darbe vurma' söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışılan operasyon, gerçekte ABD'den çok Rusya'nın planlarını sekteye uğratabilir.

Ali Örnek