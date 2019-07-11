AB Türkiye'ye yaptırıma hazırlanıyor: Yaptırımları ele alan taslak metin yayınlandı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. AB'nin uygulayacağı yaptırımlar için bir taslak metin hazırladığı ortaya çıktı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle uygulanacak yaptırımlar için bir taslak metin hazırladığı ortaya çıktı.

Taslak metinde hava ulaşım anlaşma müzakerelerinin durdurulması ve fon işlemlerinin gözden geçirilmesi kararları yer aldı.

Reuters'in paylaştığı taslak metinde "AB, devam eden yasa dışı sondaj faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'yle Kapsamlı Hava Ulaşımı Anlaşması müzakerelerini askıya alma ve bu süre içerisinde üst düzey görüşmeleri durdurma kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

Metinde, "Konsey, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye 2020'de yapılacak yardımı düşürme önerisini kabul ederek Avrupa Yatırım Bankası'nı Türkiye'ye kamu borçlanmaları başta olmak üzere borç verme işlemlerini gözden geçirmeye davet etmektedir" denildi.