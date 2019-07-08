AB: Kıbrıs'taki Türk gemilerinin faaliyetleri kanunsuz ve endişe verici

Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için 'kanunsuz ve endişe verici' açıklaması yaptı.

Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik bir açıklama geldi. Avrupa Birliği, Kıbrıs'taki Türk sondaj gemilerinin faaliyetleri için "kanunsuz ve endişe verici" açıklaması yaptı.

Bölgedeki ikinci Türk sondaj gemisi Yavuz’un Karpaz açıklarına ulaşması üzerine Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın ardından Avrupa Birliği de bir açıklamada bulundu.

AB’den yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda yasadışı sondaj niyeti ciddi endişe kaynağı” denildi.

AVRUPA KONSEYİ KOMİSERİ: TÜRKİYE OHAL DÖNEMİNDEKİ HASARI ONARMAK İÇİN ACİL ADIM ATMALI

Öte yandan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de yaptığı açıklamada, "Türkiye hukuka olan inancı sağlamak, OHAL sırasında ve sonrasında hukukun üstünlüğüne gelen hasarı onarmak için acil ve gerekli adımları atmalıdır" dedi.

5 günlük Türkiye ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Mijatovic, OHAL süreci ve sonrasında Türkiye'de hukukun bağımsızlığının "aşındığını" söyledi ve HSK'nın yapısındaki değişikliklerin "Türk yargısının devletin çıkarlarını insan haklarından önceye koyma eğilimini güçlendirdiğini" ifade etti.

Mijatovic "terörizm ve suç örgütleriyle mücadele etmenin Türkiye'nin hakkı ve görevi olduğunu ancak aynı zamanda insan haklarına saygı duyulması gerektiğini" kaydetti. Avrupa Konseyi komiseri ayrıca Türkiye'nin yasalarında terör örgütlerine üye olmanın "çok geniş bir tanımı" olduğunu söyledi. Mijatovic bunun yeni bir durum olmadığını ancak son zamanlarda "eşi benzeri görülmemiş bir hâle geldiğini" savundu.