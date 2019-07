Avrupa Konseyi Türkiye'ye yaptırım için toplanıyor

Avrupa Konseyi Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj girişimlerine yönelik olası yaptırımları görüşmek için Çarşamba günü COREPER düzeyinde toplanıyor.

Avrupa Konseyi Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj girişimlerine yönelik olası yaptırımları görüşmek için Çarşamba günü toplanıyor.

AB üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısında Avrupa Komisyonu'nun hazırlamış olduğu yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak.

COREPER DÜZEYİ NE ANLAMA GELİYOR?

Coreper üye devlet hükümetlerin Avrupa Birliği Daimi Temsilcilerinden oluşuyor. Her AB üyesi devletin Brüksel’de kendisini temsil eden ve ulusal çıkarlarını AB düzeyinde savunan bir ekibi (‘Daimi Temsilciliği’) bulunuyor. Her temsilciliğin başı aslında kendi ülkesinin AB büyükelçisi. Bu büyükelçiler Coreper’de her hafta bir araya geliyor.