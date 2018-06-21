Bu Düzen Değişmeli diyenler bir arada: Sanat düşmanlarına boyun eğmiyoruz

Bu Düzen Değişmeli Platformu ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 22 Haziran saat 13:30'da MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı önünde, okulun tahliyesine karşı bir basın açıklaması yapacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuarı’nın tahliye edilmesine yönelik karara karşı Bu Düzen Değişmeli Platformu ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi “Sanat düşmanlarına boyun eğmiyoruz” başlıklı bir basın açıklaması yapacak.

Konservatuar önünde saat 13:30’da yapılacak açıklamaya İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler ile İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın da katılacak.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Devlet Konservatuarı binasının tahliye edileceği bildirilmişti. Sosyal medyada okulun öğrencileri ve mezunlarının yoğun tepkisiyle karşılanan gelişmeye ilişkin MSGSÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada TBMM Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanlığı tarafından tahsis protokolünün iptaline ilişkin bir yazının iletildiği, Rektörlüğün bu uygulamaya itiraz ettiği ve devletin üst kademeleriyle çeşitli görüşmeler yapıldığı, ancak buna rağmen Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından 26 Haziran 2018 Salı gününe kadar binanın tahliye edileceğine ilişkin bir yazının tebliğ edildiği aktarılmıştı.

Tiyatro sanatçısı ve Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Orhan Aydın, konuyla ilgili soL’a bir açıklama yapmıştı: