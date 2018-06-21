MSGSÜ Rektörlüğü'nden açıklama: İstanbul Devlet Konservatuarı tahliye kararı hukuka aykırı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörlüğü tarafından İstanbul Devlet Konservatuarı'nın tahliye edilmesi girişimiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Tahliye kararı doğrulanırken açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri başta olmak üzere, Müzecilik Tanıtım Daire Başkanlığı ve kimi diğer bürokratların keyfi projelerinin uygulanması adına böyle bir girişimde bulunulduğu vurgulandı.
Bugün sabah saatlerinde İstanbul Devlet Konservatuarı binasının tahliye edileceği bildirilmişti. Sosyal medyada okulun öğrencileri ve mezunlarının yoğun tepkisiyle karşılanan gelişmeye ilişkin MSGSÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada TBMM Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanlığı tarafından tahsis protokolünün iptaline ilişkin bir yazının iletildiği, Rektörlüğün bu uygulamaya itiraz ettiği ve devletin üst kademeleriyle çeşitli görüşmeler yapıldığı, ancak buna rağmen Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından 26 Haziran 2018 Salı gününe kadar binanın tahliye edileceğine ilişkin bir yazının tebliğ edildiği belirtildi. Rektörlüğün bu yazıya yönelik olarak idari mahkemeye başvurduğu ve hukuki süreç başlattığı da vurgulandı.
Açıklamada "6 yaşından 25 yaşına kadar, ilköğretimden yüksek öğretime dek, eğitim gören ve gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda sayısız başarılara sahip, Ülkemiz ve Üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa'nın 42’nci Maddesi'ni ihlal etmiş olurlar" ifadelerine de yer verildi.
SENATO 26 HAZİRAN'DA TOPLANACAK VE TÜM ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİNE KONSERVATUAR YERLEŞKESİNDE BİLGİ VERECEK
"Üniversitenin tüm kademelerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretim üyelerinin, öğrencilerden ve onların geleceklerinden sorumlu olduğu ve bu hususta geri adım atmanın asla söz konusu olamayacağı açık ve nettir" denilen açıklamada MSGSÜ Senatosu'nun 26 Haziran günü toplanacağı ve üniversitenin tüm bileşenlerine gelişmeler hakkında Konservatuar yerleşkesinde bilgi verileceği de belirtildi.
MSGSÜ Rektörlüğü açıklamasının tamamı aşağıda yer alıyor:
"Üniversitemize bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı'nın, T.B.M.M. Başkanlık Divanı kararına binaen, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı’na bağlı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı’nın 05/07/2017 tarih, 61534870-756.01-107711 sayılı tahsis Protokolü’nün (18/10/1984 tarih ve 33 sayılı Protokol), iptaline ilişkin yazı ile tahliye edilmesi kararı tebliğ edilmiştir.
Doğal olarak, hukuka aykırı bir şekilde alınan bu karar ile ve üstelik herhangi bir yer gösterilmeden, nereye ve nasıl olacağı meçhul bir şekilde, Meclis Genel Sekreteri başta olmak üzere, Müzecilik Tanıtım Daire Başkanlığı ve kimi diğer bürokratların keyfi projelerinin uygulanması adına, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın tahliye edilmesi kabul edilebilecek bir şey değildir.
Bu süreç zarfında, hukuka aykırı alınan bu karara karşı, ivedilikle sorun Devlet'in en üst kademeleri ile paylaşılmış ve idari süreç başlatılmıştır.
Ancak, yargı sürecinin devam etmesine ve hakkımızda açılmış herhangi bir tahliye davası kararı mevcut olmamasına rağmen, T.C. BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI 12/06/2018 tarih ve 25266420-215.02-E.2711 sayılı yazı ile Konservatuvar’ımızın 26/06/2018 Salı günü saat 13:30'da tahliyesinin yapılacağını tebliğ etmiştir. Bu tebligat üzerine ivedilikle, Üniversitemiz tarafından idari mahkemede yeni bir hukuki süreç başlatmıştır.
6 yaşından 25 yaşına kadar, ilköğretimden yüksek öğretime dek, eğitim gören ve gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda sayısız başarılara sahip, Ülkemiz ve Üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa'nın 42’nci Maddesi'ni ihlal etmiş olurlar.
Üniversitemizin tüm kademelerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizden ve onların geleceklerinden sorumlu olduğu ve bu hususta geri adım atmanın asla söz konusu olamayacağı açık ve nettir.
Üniversitemiz Senatosu'nun, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda 26 Haziran 2018 Salı günü saat 12:00'de yapacağı toplantının ardından, tüm öğrenci ve öğretim üyelerimize konu ve gelişmeler hakkında, Üniversitemiz İstanbul Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi’nde bilgi verilecektir."