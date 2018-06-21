MSGSÜ Rektörlüğü'nden açıklama: İstanbul Devlet Konservatuarı tahliye kararı hukuka aykırı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yaparak İstanbul Devlet Konservatuarı tahliye kararını doğruladı ve keyfi projelerin uygulanması adına böyle bir karar alındığını belirtti. Konuya ilişkin daha önce itirazda bulunulduğu belirtilen açıklamada 26 Haziran'da toplanacak Üniversite Senatosu'nun konuyla ilgili gelişmeler hakkında tüm üniversite bileşenlerine İstanbul Devlet Konservatuarı yerleşkesinde bilgi vereceği ifade edildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörlüğü tarafından İstanbul Devlet Konservatuarı'nın tahliye edilmesi girişimiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Tahliye kararı doğrulanırken açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri başta olmak üzere, Müzecilik Tanıtım Daire Başkanlığı ve kimi diğer bürokratların keyfi projelerinin uygulanması adına böyle bir girişimde bulunulduğu vurgulandı.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Devlet Konservatuarı binasının tahliye edileceği bildirilmişti. Sosyal medyada okulun öğrencileri ve mezunlarının yoğun tepkisiyle karşılanan gelişmeye ilişkin MSGSÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada TBMM Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanlığı tarafından tahsis protokolünün iptaline ilişkin bir yazının iletildiği, Rektörlüğün bu uygulamaya itiraz ettiği ve devletin üst kademeleriyle çeşitli görüşmeler yapıldığı, ancak buna rağmen Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından 26 Haziran 2018 Salı gününe kadar binanın tahliye edileceğine ilişkin bir yazının tebliğ edildiği belirtildi. Rektörlüğün bu yazıya yönelik olarak idari mahkemeye başvurduğu ve hukuki süreç başlattığı da vurgulandı.

Açıklamada "6 yaşından 25 yaşına kadar, ilköğretimden yüksek öğretime dek, eğitim gören ve gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda sayısız başarılara sahip, Ülkemiz ve Üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa'nın 42’nci Maddesi'ni ihlal etmiş olurlar" ifadelerine de yer verildi.

SENATO 26 HAZİRAN'DA TOPLANACAK VE TÜM ÜNİVERSİTE BİLEŞENLERİNE KONSERVATUAR YERLEŞKESİNDE BİLGİ VERECEK

"Üniversitenin tüm kademelerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretim üyelerinin, öğrencilerden ve onların geleceklerinden sorumlu olduğu ve bu hususta geri adım atmanın asla söz konusu olamayacağı açık ve nettir" denilen açıklamada MSGSÜ Senatosu'nun 26 Haziran günü toplanacağı ve üniversitenin tüm bileşenlerine gelişmeler hakkında Konservatuar yerleşkesinde bilgi verileceği de belirtildi.

MSGSÜ Rektörlüğü açıklamasının tamamı aşağıda yer alıyor: