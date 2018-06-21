MSGSÜ Rektörü'nden tahliye açıklaması: Gelsinler, kapımıza dayansınlar

MSGSÜ Rektörü Yalçın Karayağız, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuarı'nın apar topar tahliye edilmesine ilişikin kararı eleştirdi, 'gelsinler, kapımıza dayansınlar' dedi.

Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki Baltacılar Dairesi'nde 32 yıldır hizmet veren, 136 yıllık geçmişe sahip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuarı'nın tahliye edilmesi istendi.

MSGSÜ Rektörlüğü'ne ulaşan tebligata göre binanın önümüzdeki Pazartesi gününe kadar boşaltılması gerekiyor. Üstelik, Salı günü bina boşaltılmadığı takdirde, binanın elektrik ve suyunun kesilmesi ve polis eşliğinde tahliye işlemlerinin başlatılması için Beşiktaş Kaymakamlığı'na talimat gittiği belirtiliyor.

REKTÖR: BİNAYI BOŞALTMAYACAĞIZ

TBMM Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdiği, İstanbul Devlet Konservatuarı'na tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nin geri alınması gündemli toplantıdan beri süren tartışma, tahliye kararıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Sözcü gazetesine görüş veren MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatılan yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, “Kararın bizim için hiçbir hükmü yok. Ayın 26’sında gelirler kapıda bizi görürler” dedi.

26 Haziran Salı günü konservutar binasında senato toplantısı gerçekleştireceklerini belirten Rektör Karayağız “Biz binayı boşaltmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti bize yeni bir yer göstermediği sürece buradan çıkmamız söz konusu olamaz. Kaldı ki hukuki süreç henüz bitmiş değil. Defalarca görüşme yaptık. Bırakın bize bir başka binayı, boş bir arazi bile göstermediler. Böyle bir keyfiliği kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

'O KADAR KOLAY DEĞİL, DİRENECEĞİZ'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere yetkililerle bir buçuk yıl içerisinde defalarca görüştüğünü belirten Prof. Karayağız “Burada 6 yaşından 25 yaşına kadar çocuklarımız çağdaş, uluslararası normlarda eğitim görüyor. Eğer siyasetçiler oraya ihtiyaç duyuyorsa aynı normlara uygun bir mekan bulmak zorundalar. Orası gecekondu değil. Bir okul. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı, Ankara Üniversitesi Konservautarından sonra en köklü ikinci kurumdur. Eğitim hakkının engellenmesi suçtur. Anayasayı ihlal etmektir. Çok ayıp. Bizi kapı dışarı etmeye çalışıyorlar. O kadar kolay değil. Direneceğiz.” dedi.

24 Haziran seçimlerine sadece birkaç gün kaldığını hatırlatan Rektör Karayağız “Seçimin hemen ertesi günü için tahliye kararı çıkıyor ve Salı günü de uygulanması öngörülüyor. Şuanda idari anlamda ortada Meclis yok. Muhatap yok. Ortada Meclis Başkanı yok. Yangından mal kaçırır gibi bir tahliye girişimi. Biz buradayız ve binamızdan da çıkmayacağız” yorumunda bulundu.

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