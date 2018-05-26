Binbay ve Okuyan görmeyenlerle buluştu: Sizi yok sayan bu düzen değişmeli

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. ve 2. bölge adayları Deniz Arık Binbay ile Kemal Okuyan, Çağdaş Görmeyenler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. ve 2. bölge adayları Deniz Arık Binbay ile Kemal Okuyan, seçim çalışmalarını toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek sürdürüyor.

Binbay ve Okuyan'ın bugünkü durağı İzmir'de faaliyet gösteren Çağdaş Görmeyenler Derneği oldu.

OKUYAN: BU DÜZEN KÂRLI OLMAYAN, UCUZ İŞGÜCÜ OLMAYAN SİZLERİ YOK SAYAR

Dernek binasında dernek üyesi görmeyenlerle bir araya gelen İzmir 2. bölge milletvekili adayı Kemal Okuyan, gelişkin Avrupa ülkelerinde de engellilerin toplumsal hayatın dışına itildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

Küba'da görme engellilerin gittiği okulu ziyaret ettim. Beş çocuğa bir öğretmen, otistik çocuklarda bir çocuğa bir öğretmen düşüyor. Bu yoksul olduğu söylenen bir ülkede insana verilen değeri gösteriyor. Küba uzakta bir ülke. Biz şu anda insana değer vermeyen, insanı sadece kâr kapısı olarak gören bir sistemde yaşıyoruz. Siz de bu sistemde en az değer verilen kesimsiniz, çünkü bu sistem için kârlı değilsiniz. Bu sistem için ucuz iş gücü sağlıyor olmanız gerekir. Böyle bir sistemde sizler, üstüne üstlük ek zorluklarla karşı karşıyasınız. Sizin bu sistemde yaşamanız için hiçbir neden yok. Biz herkese şunu söylüyoruz: Burada bir mantıksızlık var. Dünyanın en zengin yüzde biri, geri kalan tüm insanlar kadar zengin ve bize diyorlar ki bu düzen değişmez. Neden değişmesin bu düzen? Asıl tuhaf olan bunun değişmeyeceğini söylemektir. O geriye kalan yüzde 99 olarak, diğer yüzde birin düzeni sürsün diye bir şekilde yardım ediyoruz, oy veriyoruz. Bu mantıksız düzen bütün dünyada 20 yıl daha süremez. Türkiye krizin eşiğinde ama dünya da krizin eşiğinde. Bir yolunu bulup bu saçmalıktan kurtulmak lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bakın siz burada örgütlenmişsiniz ne güzel, işte her yerde örgütleneceğiz. Tartışacağız, konuşacağız, oy da vereceğiz. Buna dur demek zorundayız. 16 yıldır Türkiye'yi yöneten Erdoğan, seçimden sonra ekonominin düzeleceğini söylüyor, diğerleri de bu düzen değiştirmeden çözümler sunacaklarını iddia ediyorlar. Bizi kandırmalarına izin vermeyeceğiz, yalanlarına inanmayacağız. Ben 14 yaşımdan beri mücadelenin içindeyim ama bugün 30 yıl öncesine göre daha umutluyum, çünkü bu düzen bitti. Türkiye'yi Erdoğan, dünyayı Trump yönetiyor. Bula bula dünyayı yönetmek için bunu buluyorsa, bu düzen bitmiştir. Sizlerden, bizim düzeni değiştirme iddiamıza, mücadelemize destek vermenizi istiyoruz.

BİNBAY: BU DÜZEN İNSANLARI FİZİKSEL OLARAK DA RUHSAL OLARAK DA HASTA EDİYOR

İzmir 1. bölge bağımsız milletvekili adayı Deniz Arık Binbay da, sermaye sınıfı egemenliğindeki bugünkü toplumsal sistemin yoksulluktan, adaletsizlikten, eşitsizlikten, işsizlikten başka hiçbir şey üretemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

Hepimiz bilelim arkadaşlar düzen içi çözümlerin bugün Türkiye’nin bu ağır koşullarında kısmi bir rahatlama dahi sağlaması olanaksızdır. Bu Düzen Değişmeli Platformu, adından da anlaşılacağı üzere bir düzen değişikliği talep ediyor. Bizim farklı bir seçenek sunmamız ve bu seçeneği hep birlikte güçlendirmemiz gerekiyor. Düzen değişikliği talebi, halkın örgütlü gücünü artıracaktır, insanların ekmeğine, işine, özgürlüğüne göz diken egemenlerin işiniz zorlaştıracaktır, krizin emekçi halkın sırtına bindirilmesini engelleyecektir. Düzen değişikliği talebi, insanca bir yaşamı savunmaktır, eşitsizliklerin önüne geçmektir. Bu düzen insanları fiziksel olarak da, ruhsal olarak da hasta ediyor, ömürlerini kısaltıyor hatta öldürüyor. Engellilerin yaşam haklarını ellerinden alıyorlar, bizim onlara muhtaç kalarak yaşamamızı istiyorlar, engelliler için zaten yapmak zorunda oldukları standartları yapmadıkları gibi, küçük iyileştirmeleri de reklam malzemesi olarak kullanıyorlar. İnsanca yaşam ve insani kalite, eşitlik bu ülkenin bütün yurttaşlarının hakkı. İçindeki kötülüğü çıkaran, insani yanını çürüten, karamsarlaştıran ve bencilleştiren bir düzenin içindeyiz. Bu düzenin azıcık daha iyi olmasını değil değişmesini isteyenlerin seçeneği olmak ve bu arzuyu önce söze, sonra eyleme dönüştürmek için bizler aday oluyoruz. İnanmadığımız bir ideolojiye, dertlerimizi dert edinmeyen, sözümüzü duyurmayan birilerine, düzenin devamına oy vermek zorunda değiliz. Sömürünün olmadığı bir dünya mümkün. Daha adil bir dünya mümkün. Eşit, parasız sağlık hizmeti ve bilimsel eğitim mümkün. Bu sefer baraj sınırlaması da kalkmışken gelin çözümü beraber yaratalım!

DERNEK ÜYELERİYLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Konuşmaların ardından dernek üyeleriyle İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde görmeyenler için neler yapılabileceği ele alındı.

Dernek yöneticileri, en büyük sorunlarının okuma sorunu olduğunu belirterek, "Ekran okuyucu program yardımıyla internet üzerinden kitaplara erişip dinleyebilir ve okuyabiliriz. NHKM için de böyle bir sistem yapılabilir. Potemkin Zırhlısı gibi sesli betimlemesinin yapılacağı versiyonları NHKM'de gösterilebileceği ifade edildi.