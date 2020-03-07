Barış Pehlivan'a kötü muamele

Silivri'de hapsedilen Barış Pehlivan, burada bir gardiyanın aşağılamalarına ve fiziki saldırısına maruz kaldığını anlattı.

Bu sabah tutuklu bulunduğu Silivri'de görüştüğümüz Barış Pehlivan, cezaevi girişinde kendisine kötü muamele yapıldığını bildirdi ve bir memurun sırtına 2 defa vurdugunu, aynı memurun sözlü aşağılamalarına maruz kaldığını anlattı.

Pehlivan'ın şu anda sağlık durumu gayet iyi, morali de oldukça yüksek.

Pehlivan, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yazmaya devam edeceğini söyledi.

Pehlivan, soL okurlarına şu mesajı iletti:

soL Haber Portalı'na:

Biz gazeteci olduğumuz için buradayız. Bugüne kadar yaptığımız haberlerin bedelini ödüyoruz. soL Haber Portalı'ndan, okuyucularımızdan, söylediklerimizin duyurulmasını istiyorum. Moralimiz iyi, dayanışma bekliyoruz