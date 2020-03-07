42 barodan ortak açıklama: İfade özgürlüğüne açık bir baskı ve gözdağıdır..

Gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanması; gazeteci Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser’in tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi ve ODATV haber sitesine erişimin engellenmesi üzerine 42 baro başkanından ortak açıklama geldi: İfade özgürlüğüne açık bir baskı ve gözdağıdır...

Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç’ın “MİT kanuna muhalefet” gerekçesiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince dün tutuklandı. 42 ilin baro başkanından konuyla ilgili ortak açıklama geldi.

İşte o açıklama:

''Saygıdeğer Kamuoyu;

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, bir MİT görevlisinin Libya’da şehit olmasını haberleştirmeleri nedeniyle tutuklandılar.

Tutuklama kararının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 05/03/2020 tarihli kararı ile ODATV.COM haber internet sitesine idari tedbir mahiyetinde erişim engeli getirildi.

Aynı haber sebebiyle Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklandı.

Aynı gün Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sayısız defa belirttiğimiz üzere, hiç kimse suç işleme özgürlüğü içinde değildir. Ancak hukukun üstünlüğüne uygun olmayan, siyasi hesaplaşma tarzı yöntemlerle soruşturma yapıldığı algısı doğuran ve kaygıları güçlendiren her soruşturma hak ihlali yaratır.

Kuvvetler ayrılığının yok edildiği, tarafsız ve bağımsız yargı yerine, yargının yürütme emrinde bir araç halini aldığı algısı herkesi rahatsız etmektedir. İfade özgürlüğünü, günlük siyasi çıkar ve sonuçlara bağlayan, ayrımcı ve ayrıştırıcı bir dile kurban eden bir dönemden geçiyoruz.

Bir ülkede demokrasinin egemen olduğunu gösteren en önemli verilerden biri bireylerin kendini özgürce ifade edebiliyor olmasıdır.

Kamuoyunu ilgilendiren, halkın öğrenme ve tartışma hakkı bulunan hallerde, devletin güvenlik ihtiyacı ile halkın bilme hakkı ve gazetecilerin ifade özgürlüğü çatıştığında, ifade özgürlüğü belli konularda devletin güvenlik ihtiyacının önüne geçer.

Yargı ve Yürütme makamları Anayasa ve insan hakları hukukuna açıkça aykırı karar veremezler. Hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılan gerçek ve tüzel kişilerin, eşitliğe aykırı uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları bir ortamda; tam tersi olarak, bulunduğu sıfat ve ekonomik varlık sebebiyle devletin tüm olanaklarından sınırsızca yararlanan ve de hukuk kurallarının kendisine işlemediği bir avuç yurttaşın varlığı ya da böyle bir algıya yol açılması, sahip olduğumuz anayasal değerlere terstir.

Anayasamıza göre basın hürdür ve sansür edilemez. Yargıya, adalete, ülkenin temellerine ve geleceğine yönelmiş en büyük tehlike keyfiliktir. Ülkemizde iktidar erkiyle yargı erki iç içe geçmiş bir görüntü vermektedir. Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması aynı zamanda bir milli beka sorunudur.

Gazeteciliğin suç olmadığını bildirir; keyfi, anayasaya, hukuka ve demokratik toplum gereklerine aykırı uygulamaların son bulmasını beklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla. 07/03/2020''

•Adana Barosu Başkanı

Av.Veli KÜÇÜK

•Amasya Barosu Başkanı

Av.Ahmet Melik DERİNDERE

•Ankara Barosu Başkanı

Av.Ramiz Erinç SAĞKAN

•Antalya Barosu Başkanı

Av.Polat BALKAN

•Ardahan Barosu Başkanı

Av.Osman Nuri Yıldız

•Artvin Barosu Başkanı

Av.Ali Uğur ÇAĞAL

•Aydın Barosu Başkanı

Av.Gökhan BOZKURT

•Balıkesir Barosu Başkanı

Av.Erol KAYABAY

•Bartın Barosu Başkanı

Av.Ferhat PARLATIR

•Bilecik Barosu Başkanı

Av.Halime AYNUR

•Bingöl Barosu Başkanı

Av.Hanifi BUDANCAMANAK

•Bolu Barosu Başkanı

Av.Sabri ERHENDEKÇİ

•Burdur Barosu Başkanı

Av.Ramazan GEDİK

•Bursa Barosu Başkanı

Av.Gürkan ALTUN

•Çanakkale Barosu Başkanı

Av.Bülent ŞARLAN

•Denizli Barosu Başkanı

Av.Müjdat İLHAN

•Diyarbakır Barosu Başkanı

Av.Cihan AYDIN

•Düzce Barosu Başkanı

Av.Azade AY

•Gaziantep Barosu Başkanı

Av.Bektaş ŞARKLI

•Hakkari Barosu Başkanı

Av.Ergün CANAN

•Hatay Barosu Başkanı

Av.Ekrem DÖNMEZ

•İzmir Barosu Başkanı

Av.Özkan YÜCEL

•Kastamonu Barosu Başkanı

Av.Özgür DEMİR

•Kayseri Barosu Başkanı

Av.Cavit DURSUN

•Kırıkkale Barosu Başkanı

Av.Talat Apaydın

•Kırklareli Barosu Başkanı

Av.Turgay HINIZ

•Kocaeli Barosu Başkanı

Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

•Manisa Barosu Başkanı

Av.Ali ARSLAN

•Mardin Barosu Başkanı

Av.İsmail ELİK

•Mersin Barosu Başkanı

Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ

•Muğla Barosu Başkanı

Av.Cumhur UZUN

•Niğde Barosu Başkanı

Av.Osman ÇİMEN

•Ordu Barosu Başkanı

Av.Haluk Murat POYRAZ

•Sinop Barosu Başkanı

Av.Hicran KANDEMİR

•Şanlıurfa Barosu Başkanı

Av.Abdullah ÖNCEL

•Şırnak Barosu Başkanı

Av.Nuşirevan ELÇİ

•Tekirdağ Barosı Başkanı

Av.Sedat TEKNECİ

•Tokat Barosu Başkanı

Av.Melih YARDIMCI

•Trabzon Barosu Başkanı

Av.Sibel SUİÇMEZ

•Tunceli Barosu Başkanı

Av.Kenan ÇETİN

•Van Barosu Başkanı

Av.Zülküf UÇAR

•Yalova Barosu Başkanı

Av.Fedayi DOĞRUYOL