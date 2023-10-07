Güne soL'dan bakın: 7 Ekim 2023

Gazze İsrail'e karşı ilk gün zafer elde etti, İsrail şoku atlatmaya çalışıyor

Gazze'de silahlı milisler tarafından İsrail'e karşı başlatılan operasyonun ilk günü sona ermek üzereyken İsrail hâlâ şoku atlatmaya çalışıyor.

ÇEVİRİ: Hamas zaferi, devasa ölçüde bir İsrail başarısızlığı

İsrail’in savunma doktrininin yenilmez olduğu fikri çöktü. Hamas, açılış hamlesinde zafer ilan etti.

İsrail Komünist Partisi: Tüm sorumluluk sağcı Netanyahu hükümetinin

İsrailli komünistler, bugün Filistinlilerin harekatıyla sonuçlanan gerilimin, sağcı İsrail hükümeti yüzünden olduğunu belirtti, “İntikam arayışına girmeyin” dedi.

İsrail Türkiye Büyükelçiliği: Türkiye'de bazı basın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez

Büyükelçilik, "İsrailliler hain saldırılar sonucu hayatlarını kaybederken ve işkenceye uğrarken, Türkiye'de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez" dedi.

Gökçek'in yarım bıraktığını Mansur Yavaş tamamlıyor: Diyanet Akademisi

Bir süredir Ankaralıların gündeminde olan Diyanet Akademisi ve Beşevler Mahallesine yapılacak cami gündemini Önder Algedik ile soL için konuştuk.

Küba'nın ABD'yle yeni ilişki tarzına Fidel'in katkısı

Karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için diğer tarafa en fazla mesaj yollayanın, ABD’nin on devlet başkanı değil, onlarla başa çıkmak zorunda kalan Fidel Castro olduğu hakkıyla belgelenmiştir.

Bütçe’de emeğin adı yok: ‘Ağırlıklı olarak yük emekçilerin sırtına binecek’

İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, "Bu bütçe kimin bütçesi?" sorusunu soL'a tüm ayrıntılarıyla anlattı. Bütçede, adı olmayan tek şey: Emek.

6 Şubat'ta yakınlarını kaybedenler il müdürlüğü önünde: 'Tarım arazilerini imara açan düzen öldürdü'

Ebrar Sitesi başta olmak üzere yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

AKP MKYK listesindeki isimler belli oldu: 49 isim değişti

AKP MKYK'da yer alan 49 ismin, yeni listede olmadığı görüldü. Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, Metin Külünk, Özlem Zengin, Şamil Tayyar yeni MKYK'da yer almadı.

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediyesi’ne soruşturma açılmasına izin verdi

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı dahil 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.

Sağlıkta şiddet devam ediyor: 3 aile hekimi darp edildi, doktorlar iş bırakma kararı aldı

Kocaeli'de Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 3 doktor, hasta yakınları tarafından darp edildi. Olayın ardından Aile Sağlığı Merkezi'ndeki aile hekimleri, 5 günlük iş bırakma kararı aldı.

Erdoğan'dan bakanlıklara çok sayıda atama: Şimşek'in ekibi değişti

Erdoğan'ın gece yarısı kararnamesiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda üst yönetim değişti. Soylu’nun bakanlık döneminden eski danışmanı Özzeybek’in başkanı olduğu Cemevi Başkanlığı'na atama yapıldı.