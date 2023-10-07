İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediyesi’ne soruşturma açılmasına izin verdi

İçişleri Bakanlığı, usulsüzlük iddiaları üzerine Adalar Belediye Başkanı yönetimine dönük soruşturma izni verdi.

İstanbul'da haziran ayında Adalar Belediyesi’ni denetlemeye giden bir müfettişin, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu İçişleri Bakanlığı'na taşıdığı iddia edildi.

Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı, başta Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlamalarıyla 28 kişi hakkında soruşturma açılmasına izni verdi.