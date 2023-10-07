6 Şubat'ta yakınlarını kaybedenler il müdürlüğü önünde: 'Tarım arazilerini imara açan düzen öldürdü'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık merkezli depremde en çok can kaybının olduğu Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden ailelerin mücadelesi sürüyor.

Maraş'ta 1400 yurttaşın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi ve Esin Sitesi aileleri başta olmak üzere Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndaki depremzede aileler Ataşehir'deki İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu; Adana’daki İhsan Bayram Sitesi, Tutar Sitesi, Hatay’da Fuat Koku Sitesi, Rende Sitesi, Maraş'taki Barla, Bayramoğlu, Ezgi, Fazilet, Güzel, Hacı Ömer Apartmanları; Ebrar, Hamidiye, Özkan, Palmiye, Saitbey, Seçil, Gülizar Akdağ Siteleri, Adıyaman’da İsias Otel, Hatay’dan Emlakbank Konutları'nda hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından oluşturuldu ve adalet mücadelesi yürütülüyor.

'Suçlular yargılansın'

soL’a konuşan adalet mücadelesi sürdüren depremzede Adalet Peşinde Aileleri Platformu hakkında şunları söyledi:

“Hepimiz farklı kentlerde olsak da kederleri ve kaderleri bir aileleriz. Tüm amacımız, ailelerimizin, sevdiklerimizin, şehirlerimizin ölümüne sebep olan kişilerin herkesin yargılanması. Mücadelemiz sadece bizim ailelerimizden değil, yaklaşan marmara depreminden de ibaret. Bugün önlemler alınsın ki başka 6 Şubatlar yaşanmasın diye tüm mücadelemiz.”

'55 bin canımız için buradayız'

Depremzedelerden Tuğba Erdemoğlu'nun okuduğu açıklamanın bir kısmında şunlar söylendi:

"Annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, torunlarımız, abimiz, ablamız, eşimiz, kardeşimiz, yeğenimiz, nişanlımız, sevgilimiz dedelerimiz ve ninelerimiz bilcümle resmi sayılara göre 55 bin canımız için buradayız. Acılarımız ilk günkü gibi...

6 Şubat depremlerinde de gördük ki;

Deprem değil tarım arazilerini imara açan liyakatsiz düzen öldürdü. Deprem değil kesilen kolonlar öldürdü. Deprem değil enkazda arama kurma çalışmasının eksikliği öldürdü. Deprem değil malzemeden çalan müteahhit öldürdü. Deprem değil yapı denetim firmalarının ihmali öldürdü. Deprem değil işini düzgün yapmayan mimar ve mühendisler öldürdü. Deprem değil belediyelerin denetimsizliği öldürdü. Deprem değil sayfa sayfa hazırlanan raporlara rağmen alınmayan önlemler öldürdü. Hepimiz katilleri biliyoruz!

Fakat bu katliamdan sorumlu olanlar ya yargı önüne çıkartılmamakta, ya bilirkişi raporları kötü gelmekte ya da yargıya müdahale edilmektedir. Yasını bile yaşayamadan bu mücadeleye girenler olarak ADALET İSTİYORUZ!"

Aileler taleplerini açıkladı

Açıklamanın devamında bir dizi usulsüzlüğü anlatan aileler taleplerini şöyle sıraladı:

"Bu liyakatsizlikler ve iş bilmezliklerden dolayı ailelerimizi, sevdiklerimizi ve şehirlerimizi kaybettik. Yaşatılan acılara ve adaletsizliğe dur demek için buradayız. Adalet Peşinde aileleri olarak taleplerimiz çok net!

Şüpheliler taksirle adam öldürme suçundan yargılanmakta yani bilmeden nervürsüz demir, bilmeden dere kumu kullanmış, bilmeden kolon kesmiş, bilmeden dere yatağına ev yapmış, bilmeden öldürmüşler. Hayır, bizler sorumluların birkaç sene taksirle değil olası kastla müebbetle yargılanmasını istiyoruz. Şüphelilerin tutuklanmasını istiyoruz. Sadece müteahhitlerin değil imarlaşma sürecinden başlayarak sorumlu tüm kişi, kurum ve kuruluşlardaki yetkililerin yargılanmasını istiyoruz. AFAD’daki yozlaşmanın son bulmasını istiyoruz! Belediyelerin tali değil asli kusurlu sayılmasını istiyoruz. Zemim etüdü ve Bilirkişi raporlarını bilime uygun şekilde değerlendirilerek raporlanmasını istiyoruz. Afet Bakanlığı’nın acilen kurulmasını istiyoruz. Depreme dayanıklı yapıların yapılmasını istiyoruz.

ÇÜNKÜ BİZ BİR DAHA ÖLMEK İSTEMİYORUZ!"

'TKP, tüm ailelerin adalet mücadelesinde yanında olacak'

Açıklamaya dayanışma sebebiyle desteğe gelen partiler de konuştu. İstanbul depremi için önlem alınmasının gerekliliği vurgulandı. Dayanışma için gelen partiler, TKP, HKP, Sol Parti, TİP ve CHP oldu.

Davanın avukatlarından ve TKP İstanbul İl Örgütü adına da konuşan avukat Mert Doğan şunları söyledi:

"Bugün TKP İstanbul İl Örgütü olarak ailelerin yanında yer almak için buradayız. Ancak ben buradaki konuşmayı bir siyasi parti yetkilisi olarak değil, Ebrar Sitesi davasının avukatlarından biri olarak yapıyorum. Öncelikle Ebrar Sitesi'nde ortaya koyduğumuz hukuk mücadelesi bundan sonraki süreçte de artarak devam edecektir. Bizler ölülerimiz üzerinden herhangi bir prim çalışmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Komünist Partisi, Ebrar Sitesi ailelerinin ve diğer tüm ailelerinin hak arama mücadelesinde yanında yer alacaktır."