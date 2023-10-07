Erdoğan'dan bakanlıklara çok sayıda atama: Şimşek'in ekibi değişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu’na yeni atamalar yapıldı.

2022 yılında kurulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cumhuriyet tarihinin en önemli adımı” olarak nitelendirdiği Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na da yeni atama yapıldı. Seçimden iki ay önce bütün atamaların durduğu kurumda, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eski danışmanı Ali Arif Özzeybek başkanlık yapıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Özzeybek’in yerine yeni başkan arayışında olduğu iddia edilen kuruma, Erdoğan’ın imzasıyla Ali Rıza Özdemir başkan olarak atandı.

Şimşek'in ekibi değişti

Başında Mehmet Şimşek’in bulunduğu ve üst yönetimin değiştiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda 9 genel müdürlük ile 5 başkanlığa yeni atama yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ise 10 genel müdür ile 4 başkan atandı.

Kararnameyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne Yakup Tekin, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’ne Hakan Güzel, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürlüğüne Yiğit Korkmaz Yaşar, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Kerem Dönmez, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne Deniz Yılmaz, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne Didem Bahar Özgün Yılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne Mert Özarar, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na Muhsin Atcı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Tutal, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Mustafa Koç, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Şinasi Candan ve Gelir İdaresi Başkanlığına Bekir Bayrakdar atandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır atanırken, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’na Yusuf Kıraç; KOSGEB Başkanlığı’na ise Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çok sayıda atama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 14 atama yapılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na da yeni atamalar gerçekleşti.

Bununla birlikte, enerji kurumları yönetimlerinin yanı sıra 7 ilin müftüsü değişti. Adli Tıp Kurumu'na da 3 isim atandı.