Sağlıkta şiddet devam ediyor: 3 aile hekimi darp edildi, doktorlar iş bırakma kararı aldı

Kocaeli'de Körfez 95 Evler Fatih Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde dün hasta yakınları 3 doktora saldırdı. Saldırı sonucunda doktorlar tedavi altına alınırken saldırganlar olay yerini terk etti.

AA’ya göre Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir hasta ve yakınları, ASM'de görev yapan bir hekim ile tartışmaya başladı. Olayları yatıştırmak için 2 hekim daha geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca süren tartışma ve kavga anında, doktorlar tekme ve yumruk ile darp edilirken, bir doktorun boğazı sıkıldı. Bir süre baygın kalan doktor, daha sonra güçlükle yerden kaldırılarak odasına götürüldü.

Saldırının ardından Aile Sağlığı Merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doktorlardan biri Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, iki doktor önce Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan doktorların tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Bugün bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli’de Aile Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini, İki kişinin tutuklanmış olup bir kişinin firari olduğunu duyurdu.

Doktorlardan 5 günlük iş bırakma kararı

Körfez ilçesinde Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan üç doktorun hasta ve yakınları tarafından darp edilmesinin ardından Körfez ASM'de 5 günlük iş bırakma kararı alındı.

Olayın ardından açıklama yapan Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, iş bırakma kararını şöyle duyurdu.

“Yıllardır artarak devam eden ve son haftalarda ülkenin her yerinde vahşi terör boyutunda yaşadığımız, can güvenliğini tehdit eden ve işimizi, mesleğimizi yapamaz, sürdüremez hale getiren sağlıkta şiddet olayları nedeniyle ve bunlara karşı halen yaptırımı olan etkin ve caydırıcı önlemler alınmamış olması, sağlık çalışanlarının hayati tehlikesinin önemsenmemesi sebebiyle idari ve siyasi yetkili ve sorumlulara bu konuda görev ve sorumluluklarını hatırlatmak ve bu sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeye çağırmak ve sağlıkta şiddetin bir an önce durdurulmasını talep etmek amacıyla 9, 10, 11, 12,13 Ekim 2023 tarihlerinde ülke genelinde 5 ( beş) gün iş bırakma kararı alınmıştır.”