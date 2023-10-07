İsrail Türkiye Büyükelçiliği: Türkiye'de bazı basın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez

Gazze'den silahlı milisler, İsrail'e karşı operasyon başlattı. İsrail ordusu “savaş durumu alarmı” ilan etti ve Gazze Şeridi'de saldırılar düzenledi.

İsrail Türkiye Büyükelçiliği, saldırı sonrası Türkiye’de yapılan haberlere tepki gösterip haberlerin ‘taraflı’ olduğu öne sürüldü. Büyükelçilik'ten “teröre hiçbir koşulda destek verilmemelidir” denildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İsrailliler hain saldırılar sonucu hayatlarını kaybederken ve işkenceye uğrarken, Türkiye’de bazı basın-yayın organlarının ve siyasetçilerin yalan haber yayması kabul edilemez.

Daha açık söylemek gerekirse; bugün yaşananlar, İsrail’in herhangi bir hareketi ile ilişkisi olmayan, bir cevap niteliği taşımayan, Hamas tarafından önceden planlanmış terör saldırılarıdır."