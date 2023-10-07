AKP MKYK listesindeki isimler belli oldu: 49 isim değişti

AKP'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil ve yedek üye adayları da belli oldu.

75 kişilik MKYK'da yer alan 49 ismin, yeni listede olmadığı görüldü. Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, Metin Külünk, Özlem Zengin, Şamil Tayyar yeni MKYK'da yer almadı. Bir önceki MKYK’da yer alan 26 isim yerini korudu.